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17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области за год жилье по очереди получили более тысячи семей

По закону многие волгоградцы имеют право на получение нового жилья — это и льготники, и многодетные, и инвалиды. Но, к сожалению, жилищная очередь в Волгоградской области движется очень-очень медленно.

Источник: Комсомольская правда

Люди ждут свои квартиры даже не годами, а десятилетиями. Так, по данным Волгоградстата, на конец 2017-го в регионе на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 28949 семей. Из них 58,5% стоят в этой очереди 10 лет и более.

Но все же есть счастливчики, которые таки получают бесплатные квартиры. В 2017-м в Волгоградской области таких оказалось 1104 семьи. Кто эти люди? Вот, какие данные предоставили «КП-Волгоград» в ведомстве:

— Среди семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия: 17 семей ветеранов и инвалидов боевых действий; 28 семей инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 2 семьи военнослужащих, уволенных с военной службы, 23 семьи вынужденных переселенцев. Кроме того, квартиры получили 414 молодых семей (8,2% от числа семей-очередников соответствующей категории, состоявших на учете на конец 2016 года) и 28 многодетных семей (2,8%).

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