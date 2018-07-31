В Волгоградской области за год жилье по очереди получили более тысячи семей

Люди ждут свои квартиры даже не годами, а десятилетиями. Так, по данным Волгоградстата, на конец 2017-го в регионе на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 28949 семей. Из них 58,5% стоят в этой очереди 10 лет и более.
Но все же есть счастливчики, которые таки получают бесплатные квартиры. В 2017-м в Волгоградской области таких оказалось 1104 семьи. Кто эти люди? Вот, какие данные предоставили «КП-Волгоград» в ведомстве:
— Среди семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия: 17 семей ветеранов и инвалидов боевых действий; 28 семей инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 2 семьи военнослужащих, уволенных с военной службы, 23 семьи вынужденных переселенцев. Кроме того, квартиры получили 414 молодых семей (8,2% от числа семей-очередников соответствующей категории, состоявших на учете на конец 2016 года) и 28 многодетных семей (2,8%).