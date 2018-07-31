В Волгоградской области за год жилье по очереди получили более тысячи семей

Источник: Комсомольская правда

Люди ждут свои квартиры даже не годами, а десятилетиями. Так, по данным Волгоградстата, на конец 2017-го в регионе на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 28949 семей. Из них 58,5% стоят в этой очереди 10 лет и более.

Но все же есть счастливчики, которые таки получают бесплатные квартиры. В 2017-м в Волгоградской области таких оказалось 1104 семьи. Кто эти люди? Вот, какие данные предоставили «КП-Волгоград» в ведомстве: