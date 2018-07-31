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16:21 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде будет создаваться новое международное производство

В ходе поездки в Калачёвский район губернатор Андрей Бочаров сообщил о планах создания нового производства в регионе. Оно касается сотрудничества с японской фирмой «Марубени Корпорейшн».

Источник: РИАЦ

«В этом году к нам прибудет делегация японской компании, реализующей крупный проект по возрождению Химпрома, — напомнил губернатор. — Среди прочего, они занимаются производством сельхозтехники. Поэтому есть возможность обсудить с ними ещё один проект по созданию сборочного производства в Волгограде. Ежегодная потребность в новой сельхозтехники у нас высокая».

Как уже сообщал РИАЦ, в мае нынешнего года генеральный директор японской торговой компании «Марубени Корпорейшн» Тэруо Асада и руководитель российской компании «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко заключили соглашение о создании в Волгограде на базе производственного комплекса «Химпром» крупного химического кластера. Документ был подписан по итогам российско-японских переговоров, которые провели президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Крупный промышленный объект, который последнее десятилетие находился в упадке, получает второе рождение. Задачи по использованию этой площадки, поставленные Андреем Бочаровым в 2014 году, — выполняются. Соглашение по дальнейшему развитию площадки «Химпрома» — яркий пример того, что промышленность действительно является приоритетом долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым.

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