В Волгограде будет создаваться новое международное производство

Источник: РИАЦ

«В этом году к нам прибудет делегация японской компании, реализующей крупный проект по возрождению Химпрома, — напомнил губернатор. — Среди прочего, они занимаются производством сельхозтехники. Поэтому есть возможность обсудить с ними ещё один проект по созданию сборочного производства в Волгограде. Ежегодная потребность в новой сельхозтехники у нас высокая».

Как уже сообщал РИАЦ, в мае нынешнего года генеральный директор японской торговой компании «Марубени Корпорейшн» Тэруо Асада и руководитель российской компании «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко заключили соглашение о создании в Волгограде на базе производственного комплекса «Химпром» крупного химического кластера. Документ был подписан по итогам российско-японских переговоров, которые провели президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.