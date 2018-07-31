Дамские сумки могут попасть под «амнистию»

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Минтранс готовит «багажную амнистию»: дамские сумки и портфели могут исключить из категории «ручная кладь», бесплатный провоз которой ограничен 5 кг. Хотя совсем недавно правила перевозки багажа были ужесточены. Почему сейчас их решили пересмотреть? И как это скажется на пассажирах и авиакомпаниях? Об этом — Сергей Соболев.

Конфликты между пассажирами и сотрудниками авиакомпаний из-за ручной клади возникали не раз. Причина тому — размытые формулировки в законодательстве, пояснил председатель Союза пассажиров Кирилл Янков:

Есть два юридических понятия: ручная кладь, которая ограничивается весом 5 кг, и вещи при пассажире — довольно большой набор вещей, который Минтранс разрешает взять с собой в салон в случае, если их вес даже превышает вот эти 5 кг. И тут действительно есть некоторая путаница и нечеткость. Связано это с тем, что в вещах для пассажира, скажем, может быть и букет цветов, и верхняя одежда, а может быть портфель или дамская сумочка.

Прошлой осенью правила наконец разъяснили — да так, что это стало любимой темой возмущения пассажиров в соцсетях: провозить бесплатно разрешили не более 5 кг. А дамские сумки, портфели, портпледы и даже пакеты из duty free оказались вне закона. В результате пассажиры прибегали к уловкам, чтобы не доплачивать, рассказал главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин:

Очень много находится хитрых людей, которые тыкают перевозчику то, что портфели, дамские сумки можно проводить сверх ручной клади, в то время как у них ограничение 36 на 27 — достаточно скромные. Получается, что люди тащат и, грубо говоря, какую-то сумку, подходящую по габаритам, и берут еще огромный портфель, например, или сумочку.

Пересмотр категории «ручная кладь» сразу отразится на перевозчиках. Генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев опасается, что в итоге и пассажирам станет неудобнее, и участникам рынка придется платить больше:

Будет больше ручной клади — будет менее комфортно внутри салона самолета.

По этому распоряжению, по идее, мы тогда должны везти лишний вес. Лишний вес всегда приводит к дополнительным расходам авиакомпании. Если это дополнительный вес, который каждый пассажир с собой бесплатно будет провозить, то это дополнительные расходы. Потому что чем тяжелее мы везем полезную коммерческую загрузку, тем больше самолет ест топлива, — пояснил он.

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С Ключаревым, конечно, не согласен глава Союза пассажиров, по словам которого, наконец-то в России победили потребители. К тому же нововведение позволит аэропортам заработать за счет тех же покупок в магазинах беспошлинной торговли.

«Аэропорты заинтересованы в торговле в залах вылета и не заинтересованы в том, чтобы авиакомпании ограничили при проносе на борт то, что куплено в этих магазинах. Второе обстоятельство — взвешивания вещей, которые пассажир несет с собой в салон, существенно увеличивает время посадки всех пассажиров. Одно дело, если вы посмотрели посадочный талон, оторвали, пропустили, а другое дело — нет, идите сюда, взвесьте вещи, а у вас перевес, идите и доплатите», — рассуждает Янков.