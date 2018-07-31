Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Как рожают в Греции: откровенный рассказ мамы
Черное море очистят от жилья
Роберт Паттинсон встречается с британской моделью
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Роберт Паттинсон встречается с британской моделью
Ольга Бузова надела безумный «клоунский» комбинезон
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
16Лесные пожары в Греции
14:30 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Дамские сумки могут попасть под «амнистию»

Как изменятся правила провоза ручной клади в самолетах.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минтранс готовит «багажную амнистию»: дамские сумки и портфели могут исключить из категории «ручная кладь», бесплатный провоз которой ограничен 5 кг. Хотя совсем недавно правила перевозки багажа были ужесточены. Почему сейчас их решили пересмотреть? И как это скажется на пассажирах и авиакомпаниях? Об этом — Сергей Соболев.

Конфликты между пассажирами и сотрудниками авиакомпаний из-за ручной клади возникали не раз. Причина тому — размытые формулировки в законодательстве, пояснил председатель Союза пассажиров Кирилл Янков:

Есть два юридических понятия: ручная кладь, которая ограничивается весом 5 кг, и вещи при пассажире — довольно большой набор вещей, который Минтранс разрешает взять с собой в салон в случае, если их вес даже превышает вот эти 5 кг. И тут действительно есть некоторая путаница и нечеткость. Связано это с тем, что в вещах для пассажира, скажем, может быть и букет цветов, и верхняя одежда, а может быть портфель или дамская сумочка.

Прошлой осенью правила наконец разъяснили — да так, что это стало любимой темой возмущения пассажиров в соцсетях: провозить бесплатно разрешили не более 5 кг. А дамские сумки, портфели, портпледы и даже пакеты из duty free оказались вне закона. В результате пассажиры прибегали к уловкам, чтобы не доплачивать, рассказал главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин:

Очень много находится хитрых людей, которые тыкают перевозчику то, что портфели, дамские сумки можно проводить сверх ручной клади, в то время как у них ограничение 36 на 27 — достаточно скромные. Получается, что люди тащат и, грубо говоря, какую-то сумку, подходящую по габаритам, и берут еще огромный портфель, например, или сумочку.

Пересмотр категории «ручная кладь» сразу отразится на перевозчиках. Генеральный директор авиакомпании Red Wings Евгений Ключарев опасается, что в итоге и пассажирам станет неудобнее, и участникам рынка придется платить больше:

Будет больше ручной клади — будет менее комфортно внутри салона самолета.

По этому распоряжению, по идее, мы тогда должны везти лишний вес. Лишний вес всегда приводит к дополнительным расходам авиакомпании. Если это дополнительный вес, который каждый пассажир с собой бесплатно будет провозить, то это дополнительные расходы. Потому что чем тяжелее мы везем полезную коммерческую загрузку, тем больше самолет ест топлива, — пояснил он.

Новость
Почему в самолетах не бывает стоячих мест

С Ключаревым, конечно, не согласен глава Союза пассажиров, по словам которого, наконец-то в России победили потребители. К тому же нововведение позволит аэропортам заработать за счет тех же покупок в магазинах беспошлинной торговли.

«Аэропорты заинтересованы в торговле в залах вылета и не заинтересованы в том, чтобы авиакомпании ограничили при проносе на борт то, что куплено в этих магазинах. Второе обстоятельство — взвешивания вещей, которые пассажир несет с собой в салон, существенно увеличивает время посадки всех пассажиров. Одно дело, если вы посмотрели посадочный талон, оторвали, пропустили, а другое дело — нет, идите сюда, взвесьте вещи, а у вас перевес, идите и доплатите», — рассуждает Янков.

Аналитики не исключают, что перевозчики примут ответные меры и начнут давить на Минтранс. Впрочем, у них это вряд ли получится — как правило, то, что публикуется в виде ведомственного законопроекта, уже согласовано и подлежит принятию.

 Смертность взяла верх в России
ЕС снова ввел санкции за Крым
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Аркадий Ротенберг отреагировал на новые санкции ЕС
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
«Сын мечтал год»: чем VK Fest привлек более 1,7 млн человек
Косатки разгадали трюк с внезапным исчезновением человека
В Сети обсуждают видео с жидкостью, которая меняет цвет
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь