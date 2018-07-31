ФАС направила запрос в Bork по рекламе с Путиным
ФАС России направила официальный запрос в Bork по факту использования в рекламном ролике компании отрывка передачи НТВ с президентом России Владимиром Путиным, сообщили RNS в
ФАС России направила официальный запрос в Bork по факту использования в рекламном ролике компании отрывка передачи НТВ с президентом России Владимиром Путиным, сообщили RNS в
«ФАС России начала проверку обстоятельств по распространению указанной рекламы. Служба направила официальный запрос информации в представительство компании Bork», — сообщили RNS в ФАС, отметив, что в случае выявления нарушений «ведомство примет меры, предусмотренные законодательством».
«Если факт нарушения будет доказан, компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей», — сообщали ранее в
Ранее компания разместила фрагмент передачи «Центральное телевидение» с Владимиром Путиным, выпущенный в 2012 году, в котором отметила присутствие своей продукции на кухне президента.