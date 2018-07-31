ФАС направила запрос в Bork по рекламе с Путиным

«ФАС России начала проверку обстоятельств по распространению указанной рекламы. Служба направила официальный запрос информации в представительство компании Bork», — сообщили RNS в ФАС, отметив, что в случае выявления нарушений «ведомство примет меры, предусмотренные законодательством».

«Если факт нарушения будет доказан, компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей», — сообщали ранее в пресс-службе ФАС.