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14:58 (мск), источник: RNS

ФАС направила запрос в Bork по рекламе с Путиным

ФАС России направила официальный запрос в Bork по факту использования в рекламном ролике компании отрывка передачи НТВ с президентом России Владимиром Путиным, сообщили RNS в пресс-службе ФАС. Ведомство начало проверку.

«ФАС России начала проверку обстоятельств по распространению указанной рекламы. Служба направила официальный запрос информации в представительство компании Bork», — сообщили RNS в ФАС, отметив, что в случае выявления нарушений «ведомство примет меры, предусмотренные законодательством».

«Если факт нарушения будет доказан, компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей», — сообщали ранее в пресс-службе ФАС.

Ранее компания разместила фрагмент передачи «Центральное телевидение» с Владимиром Путиным, выпущенный в 2012 году, в котором отметила присутствие своей продукции на кухне президента.

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