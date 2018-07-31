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14:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Новосибирская область недополучит 2 млрд рублей в 2019 году

Бюджет Новосибирской области недополучит в следующем году 2 млрд руб. из-за возвращения льготы компаниям по налогу на движимое имущество, которая была отменена с 1 января 2018 года. Об этом врио губернатора региона Андрей Травников на встрече с журналистами.


По данным господина Травникова, в этом году региональный бюджет получил дополнительный 1 млрд руб., который был направлен на социально значимые расходы, в том числе на повышение заработной платы бюджетникам. Но решение об отмене льготы на движимое имущество «было болезненно для бизнеса», а многие предприниматели «называли его налогом на инвестиции», указал врио губернатора. По его словам, теперь областной минфин ищет способы компенсировать выпадающие доходы бюджета, чтобы сохранить запланированные соцрасходы: «Рассматривается вариант перераспределения в пользу регионального бюджета части поступлений от акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия».

Илья Галагуз

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