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14:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Челябинска до 5 августа перекроют дорогу

Здесь раскопают действующий подземный газопровод.

Источник: Комсомольская правда

Речь идет об участке ул. Калинина возле дома № 26. Это недалеко от перекрестка со Свердловским проспектом. Здесь перекрыли дорогу до 20:00 5 августа. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в пресс-службе мэрии.

— Возле дома № 26 специалисты будут вести работы на действующем подземном газопроводе, — объяснили в администрации Челябинска.

Водителей просят заранее планировать маршруты объезда.

Напомним, также дорожники частично закрывают Свердловский проспект до конца лета. Здесь укладывают свежий асфальт.

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