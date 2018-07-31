В центре Челябинска до 5 августа перекроют дорогу

Речь идет об участке ул. Калинина возле дома № 26. Это недалеко от перекрестка со Свердловским проспектом. Здесь перекрыли дорогу до 20:00 5 августа. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в пресс-службе мэрии.