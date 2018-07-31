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14:54 (мск), источник: NewsKo

В Перми ведётся работа по профилактике обрушения домов, стоящих на склонах

Администрация города мониторит состояние домов, расположенных на склонах.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее учёные ПГНИУ сообщили, что в Перми может повториться ситуация как в Волгограде, где 15 июля из-за ливней потоками воды вынесло грунт около стадиона «Волгоград-Арена».

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По словам кандидата географических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрия Андреева, в Перми существуют «участки с неустойчивыми грунтами по берегам рек, вблизи крупных логов и оврагов, на участках пересечений тектонических нарушений». Такие участки есть во всех районах города, и на таких местах строить дома очень опасно. Больше всего опасных участков расположено в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах — по 10.

На карту опасных мест попали восемь домов: Куфонина, 10б, 30, 32, Весёлая, 18, Фрезеровщиков, 94, Ким, 5, Гашкова, 28а, 28б. В администрации Перми сообщили, что держат ситуацию на контроле и ведут мониторинг состояния домов, расположенных на склонах. Информацию об объектах предоставляют районные администрации, в том числе по обращениям жителей, а также на основании обследования профильными специалистами.

Так, в 2010—2012 годах, а также в конце 2017 года был подготовлен отчёт по мониторингу территории города методом радарной интерферометрии. В результате движущихся склонов, которые могли бы повлиять на безопасность многоквартирных домов, не обнаружили. Решено было вести дальнейшее наблюдение с помощью снимков высокого разрешения с анализом более длинных временных интервалов.

Также ведётся профилактика обрушения домов, стоящих на склонах. Так, например, была разработана проектно-сметная документация по строительству берегоукрепительного сооружения рядом с домами по улице Куфонина, 30, 32. Строительство планируется завершить в 2019 году. Также мэрия Перми разработала проектно-сметную документацию на проведение противооползневых мероприятий по улице Ким, 5. В конце 2016 года специалисты осмотрели подпорную стену дома по улице Фрезеровщиков, 86. В результате дефектов и повреждений на стене не обнаружили, поскольку ранее ООО СМУ № 3 «Сатурн-Р» усилил сваи.

В администрации пообещали учесть в своей работе результаты исследований ученых Пермского госуниверситета, если те их предоставят.

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