В Перми ведётся работа по профилактике обрушения домов, стоящих на склонах
Администрация города мониторит состояние домов, расположенных на склонах.
Администрация города мониторит состояние домов, расположенных на склонах.
Напомним, ранее учёные ПГНИУ сообщили, что в Перми может повториться ситуация как в Волгограде, где 15 июля
По словам кандидата географических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрия Андреева, в Перми существуют «участки с неустойчивыми грунтами по берегам рек, вблизи крупных логов и оврагов, на участках пересечений тектонических нарушений». Такие участки есть во всех районах города, и на таких местах строить дома очень опасно. Больше всего опасных участков расположено в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах — по 10.
На карту опасных мест попали восемь домов: Куфонина, 10б, 30, 32, Весёлая, 18, Фрезеровщиков, 94, Ким, 5, Гашкова, 28а, 28б. В администрации Перми сообщили, что держат ситуацию на контроле и ведут мониторинг состояния домов, расположенных на склонах. Информацию об объектах предоставляют районные администрации, в том числе по обращениям жителей, а также на основании обследования профильными специалистами.
Так, в 2010—2012 годах, а также в конце 2017 года был подготовлен отчёт по мониторингу территории города методом радарной интерферометрии. В результате движущихся склонов, которые могли бы повлиять на безопасность многоквартирных домов, не обнаружили. Решено было вести дальнейшее наблюдение с помощью снимков высокого разрешения с анализом более длинных временных интервалов.
Также ведётся профилактика обрушения домов, стоящих на склонах. Так, например, была разработана
В администрации пообещали учесть в своей работе результаты исследований ученых Пермского госуниверситета, если те их предоставят.