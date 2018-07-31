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16:32 (мск), источник: РИА Крым

Налоговые поступления от крымчан за год увеличились на 120%

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Крымчане по итогам декларационной кампании 2017 года заплатили более 380 млн рублей налога на доход физлиц.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела налогообложения, доходов физлиц и администрирования страховых взносов управления Федеральной налоговой службы России по РК Дмитрий Шеряко. Он уточнил, что это 90% от запланированных показателей.

«По итогам декларационной компании за 2017 год у нас подано налогоплательщиками 23 тыс 900 деклараций с общей суммой налога к уплате 418 млн рублей. В настоящий момент более 380 млн рублей. Темповая роста к предыдущему году составила 120%. Сознательность граждан Республики в налоговой сфере возрастает», — подчеркнул он.

Дмитрий Шеряко напомнил, что прием налоговых платежей от граждан завершился 16 июля, в отношении крымчан, которые не успели заплатить НДФЛ в установленный срок, в течение двух месяцев могут быть приняты меры.

«Штрафная санкция будет в размере 20%, также за каждый день просрочки предусмотрена пеня в размере одной трехсотой действующей ставки Центробанка. Сумма долга будет расти, пока плательщик не оплатит. В дальнейшем, после прохождения процедуры взыскания через суд, налоговые органы подают информацию о взыскании через Службу судебных приставов. Там возможно вплоть до ограничения выезда должника за границу», — подытожил он.

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