Налоговые поступления от крымчан за год увеличились на 120%

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела налогообложения, доходов физлиц и администрирования страховых взносов управления Федеральной налоговой службы России по РК Дмитрий Шеряко. Он уточнил, что это 90% от запланированных показателей.

«По итогам декларационной компании за 2017 год у нас подано налогоплательщиками 23 тыс 900 деклараций с общей суммой налога к уплате 418 млн рублей. В настоящий момент более 380 млн рублей. Темповая роста к предыдущему году составила 120%. Сознательность граждан Республики в налоговой сфере возрастает», — подчеркнул он.

Дмитрий Шеряко напомнил, что прием налоговых платежей от граждан завершился 16 июля, в отношении крымчан, которые не успели заплатить НДФЛ в установленный срок, в течение двух месяцев могут быть приняты меры.