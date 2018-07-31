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19:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Тенге отреагировал на убыточное управление Нацфондом

В обменниках Астаны и Алматы доллар продается на уровне 347—348 тенге за единицу американской валюты.

ЦБ: $ 62.3497   -0.43 € 73.0738   -0.13 ММВБ: $ 62.2325   -0.01 € 72.8325   -0.02
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже составил 346,70 тенге за доллар, таким образом казахстанская валюта потеряла 0,36 тенге.

Что «огорчило» тенге?

Курс тенге по отношению к доллару продолжает слабеть на фоне политической и экономической неопределенности на мировой арене и негативных внутренних новостей, считает аналитик ГК Forex Club.

Так, по итогам дневной сессии понедельника на Казахстанской фондовой бирже курс тенге расчетами «сегодня» снизился по отношению к американской валюте еще на 0,62 тенге (по итогам утренней сессии накануне он потерял 1,14 тенге). Объем торгов составил $138,05 млн, что на $40,05 млн больше, чем во время предыдущей сессии.

Он отмечает, что утренние торги завершилась с минимальной сделкой на уровне 346,5 тенге и максимальной — на отметке 347,41 тенге. Такой курс тенге стал минимальным за последние два года.

«Казахстанская валюта продолжает слабеть к доллару, несмотря на наметившийся на мировом рынке нефти рост цен. В понедельник вечером цены на “черное золото” выросли более чем на 1% — выше отметки в $75 за баррель марки Brent — в связи с опасениями инвесторов относительно возможного сокращения предложения сырья на рынке. Неблагоприятным стало и известие о том, что инвестиционные убытки от управления Национальным фондом Казахстана в I полугодии текущего года превысили два миллиарда долларов. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе тенге продолжит ослаблять свои позиции к доллару и может уступить ему еще 0,75−1,5 тенге», — указывает эксперт.

Негативной новостью для курса тенге стало и сообщение о том, что казахстанские поставщики угля не получат приоритетный доступ к российским портам. Ранее подобное соглашение собирались подписать между собой власти России и Казахстана.

Курс доллара в обменных пунктах

В обменниках Астаны и Алматы доллар продается на уровне 347—348 тенге за единицу американской валюты.

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