Шаяхметова дала совет клиентам Казкома
Председатель правления Халык банка Умут Шаяхметова рассказала, что делать клиентам объединенного банка, имеющим карточки Казкома, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Председатель правления Халык банка Умут Шаяхметова рассказала, что делать клиентам объединенного банка, имеющим карточки Казкома, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Отметим, что среди выданных в 2018 году клиентам карт были и те, которые будут действовать до 2023 года.
«Она (карта — Прим. Автора) будет работать, она активная, ничего не меняется. Я знаю, даже, что некоторые клиенты Казкома в последние дни специально бежали и выпускали эти длинные пятилетние карточки, чтобы сохранить их. Они все активные, они будут работать. И ничего делать не надо, менять не надо», — ответила Шаяхметова.
Также Умут Шаяхметова прокомментировала сбои, возникающие после окончания процесса объединения двух банков.