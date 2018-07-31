Шаяхметова дала совет клиентам Казкома

Отметим, что среди выданных в 2018 году клиентам карт были и те, которые будут действовать до 2023 года.

«Она (карта — Прим. Автора) будет работать, она активная, ничего не меняется. Я знаю, даже, что некоторые клиенты Казкома в последние дни специально бежали и выпускали эти длинные пятилетние карточки, чтобы сохранить их. Они все активные, они будут работать. И ничего делать не надо, менять не надо», — ответила Шаяхметова.