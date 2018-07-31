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19:23 (мск), источник: Tengrinews

Шаяхметова дала совет клиентам Казкома

Председатель правления Халык банка Умут Шаяхметова рассказала, что делать клиентам объединенного банка, имеющим карточки Казкома, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
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Отметим, что среди выданных в 2018 году клиентам карт были и те, которые будут действовать до 2023 года.

«Она (карта — Прим. Автора) будет работать, она активная, ничего не меняется. Я знаю, даже, что некоторые клиенты Казкома в последние дни специально бежали и выпускали эти длинные пятилетние карточки, чтобы сохранить их. Они все активные, они будут работать. И ничего делать не надо, менять не надо», — ответила Шаяхметова.

Также Умут Шаяхметова прокомментировала сбои, возникающие после окончания процесса объединения двух банков.

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