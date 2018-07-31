Дворкович о нарушениях при строительстве стадиона «Калининград»: Они есть на всех стройках

Источник: Калининград.Ru

По словам чиновника, они не привели к существенным проблемам.

— Что касается строительства стадионов, то нарушения есть всегда и на всех стройках без исключения. Я слышал про нарушения при строительстве всех стадионов, за исключением, пожалуй, «Лужников», но все они были минимальны и не привели к существенным проблемам ни с финансовой, ни со строительной точки зрения. Что касается отдельных строительных огрехов и, возможно, отдельных финансовых огрехов тоже, это будет предметом устранения нарушений в посттурнирный период. Уже сейчас такая работа началась в Волгограде и Нижнем Новгороде. Кроме того, нарушения могут стать предметом работы органов финансового контроля, — сказал Дворкович в интервью РБК.

На вопрос о том, что он думает о деле братьев Магомедовых, чиновник заявил, что не будет «комментировать тему группы “Сумма”». По словам Дворковича, он не общался по этому поводу с представителями правоохранительных органов.

«Я не был частью этого процесса вообще. Я, естественно, знаю Зиявудина Магомедова и его брата, мы вместе учились и много встречались, но я никак не был вовлечён ни в бизнес их компаний, ни в какую-либо текущую работу, кроме благотворительной деятельности, которую они осуществляли. Во многих благотворительных проектах я принимал участие, как я это делаю в подобных проектах огромного числа российских компаний», — добавил вице-премьер.

В мае МВД предъявило обвинение совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также экс-главе компании «Интэкс» Артуру Максидову в организации преступного сообщества, особо крупных растрат и мошенничества. По версии следствия, ущерб превысил 2,5 млрд рублей. Два преступления были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу, в том числе в Калининграде.