Дворкович о нарушениях при строительстве стадиона «Калининград»: Они есть на всех стройках

По словам чиновника, они не привели к существенным проблемам.
— Что касается строительства стадионов, то нарушения есть всегда и на всех стройках без исключения. Я слышал про нарушения при строительстве всех стадионов, за исключением, пожалуй, «Лужников», но все они были минимальны и не привели к существенным проблемам ни с финансовой, ни со строительной точки зрения. Что касается отдельных строительных огрехов и, возможно, отдельных финансовых огрехов тоже, это будет предметом устранения нарушений в посттурнирный период. Уже сейчас такая работа началась в Волгограде и Нижнем Новгороде. Кроме того, нарушения могут стать предметом работы органов финансового контроля, — сказал Дворкович в интервью РБК.
На вопрос о том, что он думает о деле братьев Магомедовых, чиновник заявил, что не будет «комментировать тему группы “Сумма”». По словам Дворковича, он не общался по этому поводу с представителями правоохранительных органов.
«Я не был частью этого процесса вообще. Я, естественно, знаю Зиявудина Магомедова и его брата, мы вместе учились и много встречались, но я никак не был вовлечён ни в бизнес их компаний, ни в
В мае МВД предъявило обвинение совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым, а также
Как считают в следственном департаменте МВД, братья через компанию «Глобалэлектросервис» организовали хищение бюджетных средств при подготовке территории на острове Октябрьском в Калининграде. По версии правоохранителей, подрядчик завёз более дешёвый и менее качественный песок. Благодаря этому компания получила 500 млн рублей. «Ещё 650 млн рублей бизнесменам и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский, где построена “Зенит-Арена”», — писал «Коммерсантъ».