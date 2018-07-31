Тайное станет явным. Какие налоговые данные опубликует ФНС?
Власти раскроют сведения об организациях, ранее являвшиеся налоговой тайной.
Власти раскроют сведения об организациях, ранее являвшиеся налоговой тайной.
Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 августа 2018 года начнет публиковать часть данных, которые раньше считались налоговой тайной.
В соответствии со статьей 102 Налогового кодекса к налоговой тайне относятся любые данные о налогоплательщике, кроме сведений:
• которые являются общедоступными. Налогоплательщик может согласиться сделать общедоступными все или часть данных;.
• об ИНН;.
• о налоговых правонарушениях компаний, суммах недоимки и задолженностях по пеням и штрафам;.
• которые налогоплательщик предоставляет властям других государств в рамках международных соглашений;.
• о доходах и имуществе кандидата и его супруга, которые предоставляют в избирательные комиссии;.
• о государственных и муниципальных платежах;.
• о специальных налоговых режимах, применяемых организацией, и участии в консолидированной группе налогоплательщиков;.
• о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году размещения сведений;.
• о сумме уплаченных налогов, сборов и страховых взносов;.
• о суммах расходов и доходов по бухгалтерской отчетности;.
• о постановке на учет в налоговых органах иностранных компаний;.
• о постановке на учет в налоговых органах физических лиц.
ФНС опубликует данные хозяйственных товариществ и обществ, то есть коммерческих организаций.
К ним компанию могут отнести, если ее годовой доход составил от 35 млрд рублей.
То есть в основном нововведения коснутся представителей малого и среднего бизнеса.
С 1 августа служба раскроет данные:
• о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году публикации сведений;.
• о специальных налоговых режимах, применяемых организацией;.
• об участии организации в консолидированной группе налогоплательщиков (когда организации объединяются для уплаты налога на прибыль с учетом финансового результата деятельности всех членов группы — прим. ТАСС).
Первоначально ФНС планировала начать размещать данные компаний летом 2017 года. Но потом срок перенесли сначала на 1 июля 2018 года, а затем окончательно на 1 августа 2018 года.
Ведомство отложило публикацию
Да, публикацию данных ФНС будет проводить поэтапно до конца 2018 года.
Позже ведомство раскроет информацию:
• о доходах и расходах компаний по бухгалтерской отчетности;.
• о сумме уплаченных налогов, сборов и страховых взносов;.
• о налоговых правонарушениях организаций;.
• о суммах недоимки и задолженностях по пеням и штрафам.
ФНС рассчитывает, что публикация данных налогоплательщиков в сервисе «Прозрачный бизнес» поможет компаниям эффективнее проверять благонадежность своих деловых партнеров.