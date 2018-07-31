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20:31 (мск), источник: ТАСС

Тайное станет явным. Какие налоговые данные опубликует ФНС?

Власти раскроют сведения об организациях, ранее являвшиеся налоговой тайной.

Источник: РИА "Новости"

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 1 августа 2018 года начнет публиковать часть данных, которые раньше считались налоговой тайной.

Что такое налоговая тайна?

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В соответствии со статьей 102 Налогового кодекса к налоговой тайне относятся любые данные о налогоплательщике, кроме сведений:

• которые являются общедоступными. Налогоплательщик может согласиться сделать общедоступными все или часть данных;.

• об ИНН;.

• о налоговых правонарушениях компаний, суммах недоимки и задолженностях по пеням и штрафам;.

• которые налогоплательщик предоставляет властям других государств в рамках международных соглашений;.

• о доходах и имуществе кандидата и его супруга, которые предоставляют в избирательные комиссии;.

• о государственных и муниципальных платежах;.

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• о специальных налоговых режимах, применяемых организацией, и участии в консолидированной группе налогоплательщиков;.

• о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году размещения сведений;.

• о сумме уплаченных налогов, сборов и страховых взносов;.

• о суммах расходов и доходов по бухгалтерской отчетности;.

• о постановке на учет в налоговых органах иностранных компаний;.

• о постановке на учет в налоговых органах физических лиц.

Некоторые из этих данных перестали быть налоговой тайной еще в мае 2016 года.

Чьи данные опубликует ФНС?

ФНС опубликует данные хозяйственных товариществ и обществ, то есть коммерческих организаций.

Исключением станут стратегические предприятия и организации оборонно-промышленного комплекса. Также ФНС не будет публиковать данные крупнейших налогоплательщиков.

К ним компанию могут отнести, если ее годовой доход составил от 35 млрд рублей.

То есть в основном нововведения коснутся представителей малого и среднего бизнеса.

Какие сведения начнет публиковать ФНС?

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С 1 августа служба раскроет данные:

• о среднесписочной численности работников организации за календарный год, предшествующий году публикации сведений;.

• о специальных налоговых режимах, применяемых организацией;.

• об участии организации в консолидированной группе налогоплательщиков (когда организации объединяются для уплаты налога на прибыль с учетом финансового результата деятельности всех членов группы — прим. ТАСС).

Первоначально ФНС планировала начать размещать данные компаний летом 2017 года. Но потом срок перенесли сначала на 1 июля 2018 года, а затем окончательно на 1 августа 2018 года.

Ведомство отложило публикацию из-за многочисленных просьб бизнеса дать время, чтобы сверить данные с налоговыми органами.

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Продолжит ли ФНС раскрывать данные, бывшие налоговой тайной?

Да, публикацию данных ФНС будет проводить поэтапно до конца 2018 года.

Позже ведомство раскроет информацию:

• о доходах и расходах компаний по бухгалтерской отчетности;.

• о сумме уплаченных налогов, сборов и страховых взносов;.

• о налоговых правонарушениях организаций;.

• о суммах недоимки и задолженностях по пеням и штрафам.

Сведения об оборонных предприятиях и госкомпаниях, по предварительным данным, будут опубликованы не раньше 2020 года.

Цель публикации данных?

ФНС рассчитывает, что публикация данных налогоплательщиков в сервисе «Прозрачный бизнес» поможет компаниям эффективнее проверять благонадежность своих деловых партнеров.

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