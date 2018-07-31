Пострадавшие в бане костанайцы отсудили 100 тысяч тенге

Источник: Tengrinews

Как сообщили в суде, трое жителей села Денисовка мылись в общественной бане.

«Однако, в результате обвала деревянной конструкции парилки в помещении бани, истцы упали на пол парилки с высоты около 3-х метров, в результате чего получили телесные повреждения, относящиеся к легкому вреду здоровью, и, естественно, претерпели серьезные моральные страдания», — говорится в сообщении.

Обратившись в суд, мужчины просили взыскать с ГКП «Дидар» в пользу каждого из них расходы, затраченные на лечение и транспортные расходы на поездку в Костанай в больницу, а также денежную компенсацию, причиненного им морального вреда, в сумме по 1 000 000 тенге каждому. В суде, рассмотрев гражданское дело, предоставили возможность урегулировать конфликт путем медиации. После переговоров сторон, клиенты бани полностью отказались от своих исковых требований.

В свою очередь ГКП «Дидар» обязалось в срок до 31 августа 2018 года выплатить каждому из них денежную компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч тенге, а также возместить все их расходы, затраченные на лечение и поездки в больницу.