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19:45 (мск), источник: Tengrinews

Пострадавшие в бане костанайцы отсудили 100 тысяч тенге

В Костанайской области пострадавшие в бане мужчины получили компенсацию в 100 тысяч тенге. Конфликт возник между жителями Денисовского района и коммунальным предприятием «Дидар», которому принадлежит местная общественная баня, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в суде, трое жителей села Денисовка мылись в общественной бане.

«Однако, в результате обвала деревянной конструкции парилки в помещении бани, истцы упали на пол парилки с высоты около 3-х метров, в результате чего получили телесные повреждения, относящиеся к легкому вреду здоровью, и, естественно, претерпели серьезные моральные страдания», — говорится в сообщении.

Обратившись в суд, мужчины просили взыскать с ГКП «Дидар» в пользу каждого из них расходы, затраченные на лечение и транспортные расходы на поездку в Костанай в больницу, а также денежную компенсацию, причиненного им морального вреда, в сумме по 1 000 000 тенге каждому. В суде, рассмотрев гражданское дело, предоставили возможность урегулировать конфликт путем медиации. После переговоров сторон, клиенты бани полностью отказались от своих исковых требований.

В свою очередь ГКП «Дидар» обязалось в срок до 31 августа 2018 года выплатить каждому из них денежную компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч тенге, а также возместить все их расходы, затраченные на лечение и поездки в больницу.

Кроме того, ГКП «Дидар» приняло на себя обязательство опубликовать в местной газете официальные извинения перед истцами за причиненные им физические и моральные страдания, вследствие оказания некачественных услуг.

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