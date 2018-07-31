Первый в Узбекистане горнолыжный курорт мирового уровня откроется в декабре
Будущий горнолыжный курорт «Amirsoy» занимает территорию около 900 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
Будущий горнолыжный курорт «Amirsoy» занимает территорию около 900 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области.
Первый этап горнолыжного курорта мирового уровня примет первых гостей в декабре, сообщил заместитель
Будущий горнолыжный курорт «Amirsoy» занимает территорию около 900 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области и предусматривает создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 км, 7 канатных дорог,
Первый этап проекта, сдача в эксплуатацию которого планируется в декабре текущего года, включает в себя строительство 2-х канатных дорог протяжённостью более 3 км, 13 горнолыжных трасс различной сложности общей протяжённостью 12,3 км, двух искусственных озер, вертолётной площадки, системы искусственного снегообразования, зимнего тюбинга, городка из 21 строений в стиле «шале», двух ресторанов, инструкторской школы, многофункционального центра с пунктами проката горнолыжного инвентаря и других
Кроме того, во время посещения заместителем
Также были обсуждены и решены проблемные вопросы, требующие незамедлительного решения для своевременного запуска первого этапа проекта, в частности ускорение строительства подъездной автомобильной дороги и линии электропередачи высокого напряжения.