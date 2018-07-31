Первый в Узбекистане горнолыжный курорт мирового уровня откроется в декабре

Источник: UzReport.news

Первый этап горнолыжного курорта мирового уровня примет первых гостей в декабре, сообщил заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.

Будущий горнолыжный курорт «Amirsoy» занимает территорию около 900 га в Бостанлыкском районе Ташкентской области и предусматривает создание сети оснежаемых горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяженностью около 21,3 км, 7 канатных дорог, сноуборд-парка, спортивной школы, жилой застройки и другой курортной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составляет более 100 млн. евро.

Первый этап проекта, сдача в эксплуатацию которого планируется в декабре текущего года, включает в себя строительство 2-х канатных дорог протяжённостью более 3 км, 13 горнолыжных трасс различной сложности общей протяжённостью 12,3 км, двух искусственных озер, вертолётной площадки, системы искусственного снегообразования, зимнего тюбинга, городка из 21 строений в стиле «шале», двух ресторанов, инструкторской школы, многофункционального центра с пунктами проката горнолыжного инвентаря и других инженерно-коммуникационных сооружений для полноценного функционирования комплекса зимой 2018−2019гг. Также приобретено и находится в процессе доставки снегоуплотнительная техника (ратрак). На эти цели направлено около 30 млн. евро, будет обеспечено создание более 300 рабочих мест.

Кроме того, во время посещения заместителем премьер-министра строительной площадки, мировой лидер в производстве канатных дорог — австрийская компания «Doppelmayer», продемонстрировала сделанную до верхней точки курорта (2292 метра) технологическую дорогу, где будет расположена верхняя станция гондольной 8-ми местной канатной дороги, подъездные пути к 19 опорам и заливку железобетонных оснований к ним. Запуск тестовых испытаний двух канатных дорог запланирован на октябрь этого года.