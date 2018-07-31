Банк больше не сможет изменить процент по кредиту в одностороннем порядке
А люди смогут досрочно гасить долги перед банками, не предупреждая их заранее.
А люди смогут досрочно гасить долги перед банками, не предупреждая их заранее.
В Банковский кодекс Беларуси внесли изменения, они уже официально опубликованы. Итак, что нужно знать, если при нехватке денег решили связаться с банком?
Кредит физлицо может получить только в белорусских рублях. Еще один важный пункт — выбор страховой организации. Часто банки при выдаче кредитов предлагали определенный перечень страховых организаций для обязательной страховки жизни. Либо это и вовсе
Отдельными пунктами прописаны дополнительные услуги.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Белорусы снова набрали много кредитов
По данным Нацбанка, в июне задолженность физлиц по кредитам выросла до 10 млрд 162 млн 500 тысяч рублей. Это очередной рекорд. Год назад белорусы были в долгу перед банками на сумму почти 7,7 млрд рублей.
С 1 мая банки ввели понятие коэффициента долговой нагрузки. Это значит, что со своей зарплаты вы по кредитам можете выплачивать не более 40%. Но это новшество не приостановило рост выдачи новых кредитов, и долги белорусов перед банками растут каждый месяц. К слову, совсем недавно рейтинговое агентство Fitch критиковало количество долгов у страны, предприятий и физлиц.