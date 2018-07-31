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22:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Банк больше не сможет изменить процент по кредиту в одностороннем порядке

А люди смогут досрочно гасить долги перед банками, не предупреждая их заранее.

Источник: Комсомольская правда

В Банковский кодекс Беларуси внесли изменения, они уже официально опубликованы. Итак, что нужно знать, если при нехватке денег решили связаться с банком?

Во-первых, теперь банк не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом. И даже если эта возможность прописана в договоре, знайте: такой договор будет считаться недействительным, так как ограничивает права кредитополучателя.

Во-вторых, гражданам разрешили досрочно погашать свой долг по потребительскому кредиту без предварительного уведомления банка. Досрочно можно было и раньше погашать некоторые кредиты, в зависимости от условий, которые прописаны в договоре. Банк не вправе вас за это оштрафовать. Здесь будет действовать правило, как с увеличением процентов: если в договоре будет прописано, что вы не имеете права на досрочное погашение или должны заплатить какую-то пеню, или надо заранее уведомить банк о досрочном погашении, то эти условия не будут иметь силы, так как противоречат Банковскому кодексу.

Кредит физлицо может получить только в белорусских рублях. Еще один важный пункт — выбор страховой организации. Часто банки при выдаче кредитов предлагали определенный перечень страховых организаций для обязательной страховки жизни. Либо это и вовсе какая-то одна страховая организация. Теперь клиента нельзя будет ограничить в выборе страховой организации.

Отдельными пунктами прописаны дополнительные услуги. Во-первых, клиенту надо будет предоставить бесплатно всю информацию о стоимости дополнительных платных услуг. Во-вторых, информация об условиях кредитования или услуга о рассмотрении заявления на выдачу кредита не может быть платной. Нельзя будет брать с клиента деньги за открытие банковского счета, на который банк зачисляет кредитные средства, если по условиям договора предусмотрено открытие такого счета.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусы снова набрали много кредитов

По данным Нацбанка, в июне задолженность физлиц по кредитам выросла до 10 млрд 162 млн 500 тысяч рублей. Это очередной рекорд. Год назад белорусы были в долгу перед банками на сумму почти 7,7 млрд рублей.

С 1 мая банки ввели понятие коэффициента долговой нагрузки. Это значит, что со своей зарплаты вы по кредитам можете выплачивать не более 40%. Но это новшество не приостановило рост выдачи новых кредитов, и долги белорусов перед банками растут каждый месяц. К слову, совсем недавно рейтинговое агентство Fitch критиковало количество долгов у страны, предприятий и физлиц.

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