Юг Молдовы станет известным далеко за пределами страны

Специалист надеется, что с включением объекта в список наследия охраняемого ЮНЕСКО, ситуация изменится и найдутся желающие развивать туризм на юге Молдовы.

«От этого выиграют все: и природа, и человек. Откроются новые рабочие места и люди поймут какую значимость представляет эта зона», — отметила сотрудница заповедника.

По словам Палади, международное признание уникальности заповедника «Нижний Прут» позволит ученым получить доступ к зарубежным фондам и больше работать над охраной редких видов флоры и фауны. Главная достопримечательность заповедника — реликтовое озеро Белеу, возраст которого насчитывает 6−7 тысяч лет. Там произрастают редкие для Молдовы растения, такие как кувшинки, болотноцветник, водяной орех. Кроме того, естественный водоем служит пристанищем почти для 200 видов птиц, 46 из которых занесены в Красную Книгу. Некоторые из них прочно обосновались на озере, поскольку там существуют прекрасные условия для гнездования. Другие птицы мигрируют из жарких стран, или, как например, пеликаны, прилетают с дельты Дуная.

«Объект теперь защищен на международном уровне. А раньше, допустим, когда прилетали перелетные птицы из Африки, мы не могли проводить работу по их охране, потому что финансов было столько, сколько было», — пояснила Палади.