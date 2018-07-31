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31 июля, источник: Sputnik.md

Юг Молдовы станет известным далеко за пределами страны

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Зарубежные и молдавские туристы активно интересуются отдыхом в заповеднике «Нижний Прут», однако проблематичным остается их размещение, заявила глава научного отдела заповедника Виорика Палади.

Специалист надеется, что с включением объекта в список наследия охраняемого ЮНЕСКО, ситуация изменится и найдутся желающие развивать туризм на юге Молдовы.

«От этого выиграют все: и природа, и человек. Откроются новые рабочие места и люди поймут какую значимость представляет эта зона», — отметила сотрудница заповедника.

По словам Палади, международное признание уникальности заповедника «Нижний Прут» позволит ученым получить доступ к зарубежным фондам и больше работать над охраной редких видов флоры и фауны. Главная достопримечательность заповедника — реликтовое озеро Белеу, возраст которого насчитывает 6−7 тысяч лет. Там произрастают редкие для Молдовы растения, такие как кувшинки, болотноцветник, водяной орех. Кроме того, естественный водоем служит пристанищем почти для 200 видов птиц, 46 из которых занесены в Красную Книгу. Некоторые из них прочно обосновались на озере, поскольку там существуют прекрасные условия для гнездования. Другие птицы мигрируют из жарких стран, или, как например, пеликаны, прилетают с дельты Дуная.

«Объект теперь защищен на международном уровне. А раньше, допустим, когда прилетали перелетные птицы из Африки, мы не могли проводить работу по их охране, потому что финансов было столько, сколько было», — пояснила Палади.

Помимо озера Белеу, реки Прут и лесной зоны, под охрану Юнеско также попали девять населенных пунктов, расположенных рядом. Это связано с тем, что жизненный уклад сельчан тесно связан с водоемами: люди издавна занимаются рыболовством. К тому же, в некоторых селах встречаются редкие растения. Например, на юге Молдовы только в селе Брынза встречаются белые кувшинки в дикой природе.

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