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17:29 (мск), источник: Калининград.Ru

Рольбинов поручил подумать над асфальтированием грунтовых дорог в Калининградской области

Вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов поручил рассмотреть вопрос замены грунтового покрытия на асфальтовое на некоторых дорогах Калининградской области. Об этом чиновник заявил во время рабочего выезда.

Источник: Калининград.Ru

— Надо посмотреть на объём финансирования в следующем году и подумать об этом. Мы делаем многие дороги, но между ними ещё остаются грунтовки. У людей возникают справедливые претензии. Сначала едешь по асфальту, потом по грунтовке и опять по хорошей дороге, — сказал Рольбинов.

В частности, он предложил заасфальтировать участок от посёлка Колосовка до трассы Чкаловск — Люблино — Взморье. Сейчас здесь ведутся работы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Как рассказали Рольбинову представители министерства развития инфраструктуры, дорога до посёлков Колосовка и Романово частично заасфальтирована, но несколько километров трассы проходят по грунтовому покрытию.

Министр по развитию инфраструктуры Елена Дятлова пообещала рассмотреть этот вопрос и, по возможности, включить проектирование участка в программу на 2019 год. При этом она подчеркнула, что работы могут начаться не раньше 2020 года.

На ремонт автомобильной дороги Чкаловск — Люблино — Взморье выделено 117 млн рублей. Дорожные работы организуют на участке длиной 16 километров. Реконструкцию проводит ЗАО «ДСП».

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