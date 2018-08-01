Рольбинов поручил подумать над асфальтированием грунтовых дорог в Калининградской области

Источник: Калининград.Ru

— Надо посмотреть на объём финансирования в следующем году и подумать об этом. Мы делаем многие дороги, но между ними ещё остаются грунтовки. У людей возникают справедливые претензии. Сначала едешь по асфальту, потом по грунтовке и опять по хорошей дороге, — сказал Рольбинов.

В частности, он предложил заасфальтировать участок от посёлка Колосовка до трассы Чкаловск — Люблино — Взморье. Сейчас здесь ведутся работы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Как рассказали Рольбинову представители министерства развития инфраструктуры, дорога до посёлков Колосовка и Романово частично заасфальтирована, но несколько километров трассы проходят по грунтовому покрытию.

Министр по развитию инфраструктуры Елена Дятлова пообещала рассмотреть этот вопрос и, по возможности, включить проектирование участка в программу на 2019 год. При этом она подчеркнула, что работы могут начаться не раньше 2020 года.