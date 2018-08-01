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01:03 (мск), источник: Известия

Экологический сбор планируют заменить налогом

В Налоговом кодексе (НК) может появиться глава «Экологический налог», говорится в письме замминистра финансов Ильи Трунина президенту ЦСР Павлу Кадочникову («Известия» ознакомились с документом).

Источник: РИА "Новости"

Налог призван заменить существующий экологический сбор. Сейчас этот сбор считается неналоговым платежом, который администрирует Росприроднадзор.

Включить платеж в НК Минфин решил в рамках систематизации неналоговых сборов. При этом в пресс-службе Минфина подчеркнули, что в результате перевода сбора в налог фискальная нагрузка на бизнес не увеличится.

Размер платежа рассчитывается по формуле. Нужно умножить ставку экологического сбора на массу утилизируемых товаров и норматив утилизации. Ставки и норматив утверждены для каждой группы продукции.

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