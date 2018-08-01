Средний чек ОСАГО уменьшился

Источник: РИА "Новости"

Впервые с начала нынешнего кризиса в ОСАГО средняя выплата автовладельцам по обязательному полису снизилась по итогам полугодия. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), этот показатель сократился на 16%, составив 64,6 тыс. руб. На страховом рынке это объясняют ростом популярности натурального возмещения и снижением аварийности на дорогах. Впрочем, снижение убыточности страховщиков не избавит автомобилистов от обещанной ЦБ тарифной реформы.

Согласно данным РСА, по итогам первого полугодия 2018 года средняя выплата по ОСАГО в стране составила 64,6 тыс. руб. Впервые за историю нынешнего кризиса ОСАГО (он длится уже два года) этот показатель снизился (минус 16%). Как поясняет президент РСА Игорь Юргенс, это стало возможным «благодаря росту популярности выплат ремонтом именно на тех территориях, где наиболее активны криминальные автоюристы — таким образом, они отсекаются от возможности дополнительных накруток на выплату через суды».

Напомним, начиная с 28 апреля 2017 года ремонт по ОСАГО имеет приоритет над денежными выплатами по решению страховщика. По словам Игоря Юргенса, сейчас в среднем по стране доля натурального возмещения в выплатах ОСАГО составляет 15−20%. «Где-то этот показатель доходит до 40%, — говорит он.— Но мы видим постоянный тренд на увеличение доли, примерно на 1 процентный пункт в месяц».

Всего по итогам полугодия страховщики выплатили по ОСАГО 68,1 млрд руб. (меньше на 31%, чем год назад). Сокращение выплат на рынке объясняют и снижением аварийности на дорогах.

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По данным ГИБДД, количество ДТП по итогам первого полугодия 2018 года составило 69,6 тыс., годом ранее — 71,3 тыс. По мнению аналитиков, рост популярности выплат ремонтом и снижение числа ДТП — не все причины сокращения средней выплаты. «Это скорее связано с мерами по ограничению деятельности автоюристов, которые проводят местные власти под давлением регулятора, — говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.— Мы не можем оценить, каким образом натуральное возмещение влияет на выплаты. Тут нам приходится полагаться на оценки РСА». По его словам, теоретически выплата ремонтом для части автовладельцев может быть привлекательной альтернативой переуступке прав требований автоюристам, поскольку снижает судебные издержки.

Как бы там ни было, благоприятный для страховщиков разворот статистики вряд ли избавит автовладельцев от тарифной реформы, которую ЦБ запланировал на эту осень. Напомним, речь идет о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20% в обе стороны.

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Это означает увеличение вилки базового тарифа для легкового автомобиля физлица с нынешних 3,4−4,1 тыс. до 2,7−4,9 тыс. руб.

Кроме того, будут пересмотрены коэффициенты возраста и стажа и коэффициент аварийности бонус-малус. Как говорят в союзе, ремонтная реформа вместе с тарифными изменениями сделает настройки ОСАГО более точечными, а либерализация тарифа, которую Минфин видит в пятилетней перспективе, — это не его повышение, а «переход на справедливый тариф». «Вряд ли новые данные повлияют на ожидаемые тарифные изменения», — соглашается Алексей Бредихин.

Отметим, что страховщики по итогам полугодия потеряли не только в выплатах, но и в сборах по ОСАГО.

По данным РСА в январе—июне 2018 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 109,1 млрд руб., сократившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вызвано тем, что каждый год увеличивается число автовладельцев, имеющих скидку на ОСАГО, — растет практика применения скидки по коэффициенту бонус-малус.