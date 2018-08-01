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03:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста

Росавтодор предложил построить на месте серпантина от поселка Джубга в Туапсинском районе до города Сочи четырехполосную скоростную трассу. По предварительным подсчетам, ее стоимость составит 1,2 триллиона рублей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Источник: РИА "Новости"

Если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно будет за час, рассказал собеседник издания. Сейчас дорога занимает четыре часа. Длина трассы составит около 120 километров. Предполагается, что для автомобилистов проезд будет бесплатным.

Новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов, проект планируется разбить на четыре этапа. Отмечается, что стоимость обхода Туапсе составит 199 миллиардов рублей, Сочи — 180 миллиардов рублей, обход поселка Лазаревское обойдется в 130 миллиардов рублей. На строительство соединительных участков планируется потратить 700−800 миллиардов рублей.

Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов заявлял, что реконструкцию дороги Джубга — Сочи хотят начать в 2019 году, однако подробнее о проекте он не рассказал. По словам источников газеты, региональный бюджет не будет софинансировать дорогу. Отмечается, что возможен сценарий государственно-частного партнерства. Издание отмечает, что проектом заинтересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Представителей бизнесменов и Росавтодора не прокомментировали эту информацию.

В конце июня Минтранс России поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о строительстве высокоскоростной магистрали Краснодар — Грозный. По некоторым подсчетам, стоимость проекта может составить 1,2 триллиона рублей.

Президент России Владимир Путин 15 мая официально открыл Крымский мост длиной 19 километров. Общая стоимость проекта оценивается почти в 228 миллиардов рублей. Он реализовывался за счет средств федерального бюджета.

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