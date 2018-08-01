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07:37 (мск), источник: АиФ Омск

Бурков обсудил с Мутко перспективы развития омского аэропорта

Чиновники побывали на «Омск-Фёдоровке».

Состояние аэропорта «Омск-Центральный» московский чиновник и прибывший с ним полпред президента Сергей Меняйло оценили сразу по прибытии в Омск, после чего отправились на «Омск-Фёдоровку».

Как сообщает портал областного правительства, Александр Бурков настаивает на особой значимости решения вопроса с аэропортом для обеспечения безопасности жителей, так как в Омске взлётно-посадочная полоса аэропорта находится в городской черте.

Мутко, в свою очередь, сообщил, что Омск может найти своё место в стратегии пространственного развития страны. Детальное обсуждение темы состоится 1 августа на совещании по вопросам завершения крупных инфраструктурных долгостроев в Омске.

Напомним, имущественный комплекс недостроенного аэропорта перешёл в собственность Омской области в 2009 году. Принадлежащие государству акции переданы региону для привлечения инвестиций на завершения строительства аэропорта «Омск-Фёдоровка» в расчёте на увеличение пассажиропотока.

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