На платные парковки в Уфе потребуется 1,2 млрд рублей

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии сити-менеджер Ирек Ялалов, для этого планируется прибегнуть к помощи инвесторов. Эта сумма определена для первого этапа строительства.

По словам мэра Уфы, данное новшество действует уже на территории 21 города России. Предполагается, что эти меры снизят аварийность на 25%. В настоящее время администрация выбирает оператора, который займется реализацией проекта.

— В данный момент окончательная сумма не определена. Сейчас нам необходимо уточнить базовую и максимальную ставку для инвесторов и определить граждан, которые смогут бесплатно пользоваться этими парковками, — отметил Ирек Ялалов.

Напомним, установку платных парковок планируется реализовать за 25 лет. На улицах города появится разметка, отмечающая платные парковочные места, будут установлены специальные аппараты оплаты (паркоматы) в пределах пешей доступности. Появятся также зоны плоскостной парковки — въезд под шлагбаум на автомобильную стоянку. Первоочередно планируется создать паркинги в соответствии с обозначением на карте, за исключением тех улиц, где невозможно выделить парковочные места, к примеру, из-за узости дорожной полосы.