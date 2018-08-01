На платные парковки в Уфе потребуется 1,2 млрд рублей
Власти Уфы приняли решение привлечь на установку платных парковок в городе 1,2 млрд рублей.
Власти Уфы приняли решение привлечь на установку платных парковок в городе 1,2 млрд рублей.
Как сообщил на оперативном совещании в мэрии
По словам мэра Уфы, данное новшество действует уже на территории 21 города России. Предполагается, что эти меры снизят аварийность на 25%. В настоящее время администрация выбирает оператора, который займется реализацией проекта.
— В данный момент окончательная сумма не определена. Сейчас нам необходимо уточнить базовую и максимальную ставку для инвесторов и определить граждан, которые смогут бесплатно пользоваться этими парковками, — отметил Ирек Ялалов.
Напомним, установку платных парковок планируется реализовать за 25 лет. На улицах города появится разметка, отмечающая платные парковочные места, будут установлены специальные аппараты оплаты (паркоматы) в пределах пешей доступности. Появятся также зоны плоскостной парковки — въезд под шлагбаум на автомобильную стоянку. Первоочередно планируется создать паркинги в соответствии с обозначением на карте, за исключением тех улиц, где невозможно выделить парковочные места, к примеру,
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook.