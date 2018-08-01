Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самолеты с людьми не смогли сесть в Пулково из-за Медведева
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Светлана Пермякова покрасила волосы в розовый цвет
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Как рожают в Греции: откровенный рассказ мамы
7 фотосессий беременных, которые вас удивят
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Ученые сделали неожиданный прорыв в изучении Марса
Бывшая возлюбленная Табакова снялась обнаженной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
08:01 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси с 1 августа увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты

С 1 августа по 31 октября в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br213,67.

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 августа в Беларуси повышаются пенсии, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат — по президентскому указу, в связи с ростом БПМ и среднемесячной зарплаты, сообщает БЕЛТА.

Новые размеры БПМ и МПБ.

Читайте также
Банк больше не сможет изменить процент по кредиту в одностороннем порядке

С 1 августа по 31 октября в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br213,67. Для трудоспособного населения БПМ равняется Br236,98, пенсионеров — Br162,58, студентов — Br206,89, детей в возрасте до 3 лет — Br135,93, детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br188,95, детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br231,32.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава. Они будут действовать по 31 октября 2018 года. Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения составит Br445,83, пенсионеров — Br349,22, студентов — Br328,10, детей в возрасте до 3 лет — Br279,56, детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br367,48, детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br377,43, на одного члена семьи из четырех человек — Br346,95, молодой семьи из трех человек — Br377,31.

Пенсии.

В соответствии с указом № 278 «О повышении пенсий», с 1 августа устанавливаются следующие размеры пенсий: средний размер пенсии — Br364,2 (рост на Br33,02); средний размер пенсии по возрасту — Br374,33 (на Br33,8). Предыдущий перерасчет трудовых пенсий производился в мае 2018 года.

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки к пенсиям; повышения отдельным категориям пенсионеров; доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.

Минимальный размер пенсии по возрасту в августе-октябре составит Br207,43 (с учетом доплаты).

Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br160,25 до Br235,04. А получателям социальных пенсий среди мужчин в возрасте старше 65 лет, женщин — старше 60 будут выплачивать Br106,84.

Надбавки к пенсиям вырастут до Br26,71 и Br53,42 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br40,07, старше 80 лет — Br53,42. Повышения пенсий различным категориям составят от Br21,37 (донорам, награжденным нагрудным знаком «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста) до Br267,1 (Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней).

Детские пособия.

В связи с увеличением среднемесячной зарплаты вырастут пособия, которые выплачивают родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого ребенка размер пособия составит Br329,04 (рост на Br17,01); на второго и последующих детей — Br376,04 (на Br19,44); на ребенка-инвалида — Br423,05 (на Br21,87). Новый размер пособий будет действовать до 1 февраля 2019 года.

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение размера пособий на детей: при рождении ребенка (первого ребенка — 10 БПМ, второго и последующих детей — 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ). Кроме того, больше станет размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.

Кроме того, изменение размера БПМ повлияло на расчет средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате. Теперь наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br355,47.

Все новости региона
 Ким Кардашьян получила пять миллионов долларов за 5 минут
Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа
В Африке погибли три российских журналиста
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь