В Беларуси с 1 августа увеличиваются пенсии, пособия и другие социальные выплаты

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 августа в Беларуси повышаются пенсии, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат — по президентскому указу, в связи с ростом БПМ и среднемесячной зарплаты, сообщает БЕЛТА.

Новые размеры БПМ и МПБ.

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С 1 августа по 31 октября в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br213,67. Для трудоспособного населения БПМ равняется Br236,98, пенсионеров — Br162,58, студентов — Br206,89, детей в возрасте до 3 лет — Br135,93, детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br188,95, детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br231,32.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава. Они будут действовать по 31 октября 2018 года. Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения составит Br445,83, пенсионеров — Br349,22, студентов — Br328,10, детей в возрасте до 3 лет — Br279,56, детей в возрасте от 3 до 6 лет — Br367,48, детей в возрасте от 6 до 18 лет — Br377,43, на одного члена семьи из четырех человек — Br346,95, молодой семьи из трех человек — Br377,31.

Пенсии.

В соответствии с указом № 278 «О повышении пенсий», с 1 августа устанавливаются следующие размеры пенсий: средний размер пенсии — Br364,2 (рост на Br33,02); средний размер пенсии по возрасту — Br374,33 (на Br33,8). Предыдущий перерасчет трудовых пенсий производился в мае 2018 года.

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки к пенсиям; повышения отдельным категориям пенсионеров; доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.

Минимальный размер пенсии по возрасту в августе-октябре составит Br207,43 (с учетом доплаты).

Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br160,25 до Br235,04. А получателям социальных пенсий среди мужчин в возрасте старше 65 лет, женщин — старше 60 будут выплачивать Br106,84.

Надбавки к пенсиям вырастут до Br26,71 и Br53,42 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br40,07, старше 80 лет — Br53,42. Повышения пенсий различным категориям составят от Br21,37 (донорам, награжденным нагрудным знаком «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь», знаком почета «Почетный донор Республики Беларусь», знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор Общества Красного Креста БССР», по достижении общеустановленного пенсионного возраста) до Br267,1 (Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней).

Детские пособия.

В связи с увеличением среднемесячной зарплаты вырастут пособия, которые выплачивают родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого ребенка размер пособия составит Br329,04 (рост на Br17,01); на второго и последующих детей — Br376,04 (на Br19,44); на ребенка-инвалида — Br423,05 (на Br21,87). Новый размер пособий будет действовать до 1 февраля 2019 года.

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение размера пособий на детей: при рождении ребенка (первого ребенка — 10 БПМ, второго и последующих детей — 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ). Кроме того, больше станет размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.