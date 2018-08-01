На Среднем Урале ввели карантин против африканской чумы свиней
Исполняющий обязанности главы региона подписал соответствующее распоряжение.
Исполняющий обязанности главы региона подписал соответствующее распоряжение.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте правовой информации Свердловской области за подписью ио губернатора Алексея Орлова на основании представления главы регионального Департамента ветеринарии. «Установить ограничительные меры (карантин) по африканской чуме свиней на территории Свердловской области на период до принятия решения об их отмене», — говорится в документе.
Под карантин выделены две площадки в Екатеринбурге: ООО «Торговый дом «Экопродукт» на улице Кутузова, 15, и государственный региональный выставочный центр «ИНЭКСПО» на улице Громова, 145.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», на прошлой неделе по данным Департамента ветеринарии Свердловской области на территорию Екатеринбурга была ввезена мясная продукция с африканской чумой свиней (производство ООО «Поречье», Калининградская область, Правдинский район, поселок Поречье): часть товара была изъята, но часть попала на полки магазинов города. По данным ведомства, для человека африканская чума свиней абсолютно не опасна, но в то же время он может стать переносчиком заболевания.