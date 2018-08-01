За пять лет в Омске собираются полностью обновить автобусы
Аукционы на их закупку уже начали проводить.
Аукционы на их закупку уже начали проводить.
Вопрос обновления автопарка омского общественного транспорта назрел же давно. В мэрии заверили: уже в ближайшие пять лет горожан пересадят из разваливающихся буквально на глазах автобусов в новые.
Сейчас более 90% машин эксплуатируются уже по 10 и более лет. На их ремонт ежегодно уходит огромная сумма — около 40 млн рублей из городского бюджета. В горадминистрации решили лучше один раз потратить деньги на покупку нового транспорта.
В 2018—2023 годах планируют приобрести в лизинг 70 автобусов малого класса и 150 автобусов среднего класса на общую сумму 720 млн.
Конкурсы на поставку машин уже объявлены.