Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разгадана тайна обычая чукчей обмениваться женами
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Австралийка тратит тысячи долларов на праздники для своих детей
Черное море очистят от жилья
Обнародована монограмма Меган Маркл и принца Гарри
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Как рожают в Греции: откровенный рассказ мамы
7 фотосессий беременных, которые вас удивят
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король "заигрался" - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
Бен Аффлек сбрил бороду и стал неузнаваем
Обнародована монограмма Меган Маркл и принца Гарри
Бывшая возлюбленная Табакова снялась обнаженной - СМИ
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Черное море очистят от жилья
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

За пять лет в Омске собираются полностью обновить автобусы

Аукционы на их закупку уже начали проводить.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос обновления автопарка омского общественного транспорта назрел же давно. В мэрии заверили: уже в ближайшие пять лет горожан пересадят из разваливающихся буквально на глазах автобусов в новые.

Сейчас более 90% машин эксплуатируются уже по 10 и более лет. На их ремонт ежегодно уходит огромная сумма — около 40 млн рублей из городского бюджета. В горадминистрации решили лучше один раз потратить деньги на покупку нового транспорта.

В 2018—2023 годах планируют приобрести в лизинг 70 автобусов малого класса и 150 автобусов среднего класса на общую сумму 720 млн.

Конкурсы на поставку машин уже объявлены.

Все новости региона
 Навка в бикини сделала головокружительное сальто с бортика лодки
42-летняя Тина Канделаки в мокром купальнике восхитила Инстаграм
В Африке погибли три российских журналиста
Самозанятых выведут из-под действия трудового кодекса
Арестованы сотрудники управления ФСБ, разрабатывавшие ФСИН
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
В России задумали стройку в пять раз дороже Крымского моста
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Спорт
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водителя уволили за то, что он ездил по лужам Увлечение своего работника руководство компании не поддержало, потому что был риск нарваться на жалобы со стороны пешеходов
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь