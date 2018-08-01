Прикамье вошло в ТОП-15 регионов, в которых успешно развивается ЖКХ
Аналитическое агентство «Медиалогия» опубликовало актуальный рейтинг глав регионов по теме ЖКХ.
Аналитическое агентство «Медиалогия» опубликовало актуальный рейтинг глав регионов по теме ЖКХ.
По итогам июня губернатор Пермского края Максим Решетников прибавил 16 позиций и занял 15 строку рейтинга.
На повышение позиции в рейтинге повлияло участие главы Прикамья в межведомственном совещании по исполнению законодательства в сфере ЖКХ. «Глава Пермского края Максим Решетников принял участие в межведомственном совещание о практике исполнения законодательства в сфере
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