Прикамье вошло в ТОП-15 регионов, в которых успешно развивается ЖКХ

На повышение позиции в рейтинге повлияло участие главы Прикамья в межведомственном совещании по исполнению законодательства в сфере ЖКХ. «Глава Пермского края Максим Решетников принял участие в межведомственном совещание о практике исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и отметил, что за последний год в регионе проведена большая работа по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве», — сообщают авторы рейтинга.