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09:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Прикамье вошло в ТОП-15 регионов, в которых успешно развивается ЖКХ

Аналитическое агентство «Медиалогия» опубликовало актуальный рейтинг глав регионов по теме ЖКХ.

По итогам июня губернатор Пермского края Максим Решетников прибавил 16 позиций и занял 15 строку рейтинга.

На повышение позиции в рейтинге повлияло участие главы Прикамья в межведомственном совещании по исполнению законодательства в сфере ЖКХ. «Глава Пермского края Максим Решетников принял участие в межведомственном совещание о практике исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и отметил, что за последний год в регионе проведена большая работа по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве», — сообщают авторы рейтинга.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, межведомственное совещание о практике исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства состоялось в середине июня. На нем глава региона Максим Решетников поручил зампреду правительства — руководителю Региональной службы по тарифам Антону Удальеву подготовить предложения по усилению Фонда капремонта. А также поручил главам крупных городов при наличии возможности и заинтересованности создать службы техзаказа и усилить работу своих управлений капительного строительства.

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