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09:29 (мск), источник: Informburo.kz

Нацбанк приостановил лицензию страховой компании Kompetenz

Компании в течение полугода разрешили продолжать работать только по добровольному страхованию автомобильного и водного транспорта.

Источник: Informburo.kz

Нацбанк сообщил о приостановлении лицензии страховой компании Kompetenz на шесть месяцев.

С 1 августа до окончания срока приостановки лицензии АО «СК «Kompetenz» запрещено заключать новые договоры страхования и перестрахования, включая продление действующих договоров и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объёма ответственности страховой организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента в части:

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страховой деятельности в обязательной форме страхования; деятельности по перестрахованию; страховой деятельности по добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности (кроме страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного и водного транспорта).

По ранее заключённым договорам компания обязана выполнить принятые на себя обязательства, подчеркнули в Нацбанке.

Подробные причины приостановки лицензии в Нацбанке намерены назвать позже.

СК Kompetenz заверила своих страхователей в том, что продолжает работать в прежнем режиме и полностью несёт все обязательства по заключённым ранее договорам, в том числе по осуществлению страховых выплат.

«К сожалению, в последнее время подобного рода меры применяются Национальным банком ко многим страховым компаниям, — сказал и.о. председателя правления АО «СК «Kompetenz» Айдар Какимжанов. — Мы уверены, что сложившаяся ситуация сделает компанию и её сотрудников ещё сильнее. Мы рассматриваем данную ситуацию как возможность для дальнейшего качественного роста и планируем активно развивать добровольные виды страхования, создавая максимально комфортные условия для наших клиентов».

По состоянию на 1 августа компания получила прибыль в размере 78,2 млн тенге, собственный капитал составляет 2,45 млрд тенге, страховые активы составляют 9,8 млрд тенге.

«Наша компания всегда выплачивает по принятым на себя обязательствам, за 2017 год было выплачено 976 млн тенге. Компания находится на 7 месте среди страховых компаний по общему страхованию. Нам доверяют 4 326 юридических лиц и 143 166 физических лиц», — добавил глава компании.

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