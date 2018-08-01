Нацбанк приостановил лицензию страховой компании Kompetenz

Источник: Informburo.kz

Нацбанк сообщил о приостановлении лицензии страховой компании Kompetenz на шесть месяцев.

С 1 августа до окончания срока приостановки лицензии АО «СК «Kompetenz» запрещено заключать новые договоры страхования и перестрахования, включая продление действующих договоров и их изменение, предусматривающее увеличение страховых премий, объёма ответственности страховой организации, а также осуществлять страховое посредничество в качестве страхового агента в части:

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страховой деятельности в обязательной форме страхования; деятельности по перестрахованию; страховой деятельности по добровольному страхованию гражданско-правовой ответственности (кроме страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного и водного транспорта).

По ранее заключённым договорам компания обязана выполнить принятые на себя обязательства, подчеркнули в Нацбанке.

Подробные причины приостановки лицензии в Нацбанке намерены назвать позже.

СК Kompetenz заверила своих страхователей в том, что продолжает работать в прежнем режиме и полностью несёт все обязательства по заключённым ранее договорам, в том числе по осуществлению страховых выплат.

«К сожалению, в последнее время подобного рода меры применяются Национальным банком ко многим страховым компаниям, — сказал и.о. председателя правления АО «СК «Kompetenz» Айдар Какимжанов. — Мы уверены, что сложившаяся ситуация сделает компанию и её сотрудников ещё сильнее. Мы рассматриваем данную ситуацию как возможность для дальнейшего качественного роста и планируем активно развивать добровольные виды страхования, создавая максимально комфортные условия для наших клиентов».

По состоянию на 1 августа компания получила прибыль в размере 78,2 млн тенге, собственный капитал составляет 2,45 млрд тенге, страховые активы составляют 9,8 млрд тенге.