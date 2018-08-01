В Перми составлена карта опасных домов

Источник: Вести - Пермь

Пермские ученые составили карту опасных домов, построенных на неустойчивом грунте. В список попали многоэтажки по улице Гашкова, 28а и 28б, КИМ, 5, Куфонина 10б и 30, 32, улице Веселой, 18 и Фрезеровщиков, 94. Однако это только те здания, с которыми уже были связаны опасные геологические явления — поясняют ученые.

Речь идет об оползнях, обрушении скатов и трещинах на фасаде. На самом деле домов, стоящих в так называемых проседающих зонах, на карте Перми около 300. Авторы концепции говорят, чтобы спрогнозировать появление провалов в том или ином месте, нужно проводить инженерно-геологические картографирование и мониторинг, и это сложная задача. Геологическое строение Перми изучено слабо и неравномерно, поэтому застройщикам сложно учитывать такую геоспецифику.