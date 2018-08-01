В Перми составлена карта опасных домов
Домов, стоящих в так называемых проседающих зонах, на карте Перми около 300.
Домов, стоящих в так называемых проседающих зонах, на карте Перми около 300.
Пермские ученые составили карту опасных домов, построенных на неустойчивом грунте. В список попали многоэтажки по улице Гашкова, 28а и 28б, КИМ, 5, Куфонина 10б и 30, 32, улице Веселой, 18 и Фрезеровщиков, 94. Однако это только те здания, с которыми уже были связаны опасные геологические явления — поясняют ученые.
Речь идет об оползнях, обрушении скатов и трещинах на фасаде. На самом деле домов, стоящих в так называемых проседающих зонах, на карте Перми около 300. Авторы концепции говорят, чтобы спрогнозировать появление провалов в том или ином месте, нужно проводить
Дмитрий Андреев, кандидат географических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ: «Каждый случай индивидуален, домов намного больше, и случаев намного больше. На каждом примере проблему эту можно решить. У нас есть технологии, необходимо мониторить ситуацию регулярно, причем результаты мониторинга должны быть в общем доступе, чтобы жители этого дома знали, что процесс идет, идет оценка, мониторинг, и их жизни ничего не угрожает».