Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
День ВМФ РФ: Петр Первый за такие парады генералов бил палкой
Водитель сменил пол, чтобы меньше платить за страховку
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
Черное море очистят от жилья
Несуразный наряд сильно состарил 21-летнюю Хлою Морец
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Заговор рухнул: Юлия Скрипаль заявила о возвращении в Россию
Лицо Путина проанализировал эксперт-физиогномист
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного - СМИ
42-летняя экс-жена Сафонова умерла от алкоголизма
На похоронах убитого дочерьми Хачатуряна разразился новый скандал
Лепс ударил телеведущую Михееву в эфире
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1010 стран с самым дешевым бензином
12:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минэкономики ожидает ускорения роста производительности труда с 2020 года

Ускорение роста производительности труда в России начнется только с 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на прогноз социально-экономического развития, который готовит Минэкономики.

Источник: РИА "Новости"

Согласно прогнозу, в 2018 и 2019 годах рост производительности труда замедлится. После 2%-го роста в 2017 году в 2018 году этот показатель снизится до 1,5%, в 2019 году — до 1,2%. В 2020 года рост ускорится до 1,8% в годовом выражении, к 2022 году он может достигнуть 3,1%.

В Минэкономики отмечают, что данные из прогноза — предварительные. 5% прироста в 2024 году ожидается именно по базовыму несырьевыму среднему и крупному бизнесу, подчеркивает ведомство. «Прирост производительности остальных предприятий ожидается ниже 5%», — отметили в министерстве.

 Смертность взяла верх в России
Что известно об убитых в ЦАР российских журналистах
Минтранс решил отложить строительство самой дорогой трассы в РФ
Как выглядит деревня, где все жители страдают деменцией (фото)
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Что происходит в ЦАР, где убили российских журналистов
Драма «тёти Вали»: телеведущая была любима народом, но не семьей
Самозанятых выведут из-под действия Трудового кодекса
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
В Тольятти засекли «внедорожный» Renault Logan Ожидается, что любопытную новинку покажут уже через месяц — на августовском Московском автосалоне
Кино
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры Звезда «Деффчонок» предстанет в неожиданном образе в новом сериале
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь