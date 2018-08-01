Минэкономики ожидает ускорения роста производительности труда с 2020 года
Ускорение роста производительности труда в России начнется только с 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на прогноз
Ускорение роста производительности труда в России начнется только с 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на прогноз
Согласно прогнозу, в 2018 и 2019 годах рост производительности труда замедлится. После 2%-го роста в 2017 году в 2018 году этот показатель снизится до 1,5%, в 2019 году — до 1,2%. В 2020 года рост ускорится до 1,8% в годовом выражении, к 2022 году он может достигнуть 3,1%.
В Минэкономики отмечают, что данные из прогноза — предварительные. 5% прироста в 2024 году ожидается именно по базовыму несырьевыму среднему и крупному бизнесу, подчеркивает ведомство. «Прирост производительности остальных предприятий ожидается ниже 5%», — отметили в министерстве.