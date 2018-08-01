Минэкономики ожидает ускорения роста производительности труда с 2020 года

Согласно прогнозу, в 2018 и 2019 годах рост производительности труда замедлится. После 2%-го роста в 2017 году в 2018 году этот показатель снизится до 1,5%, в 2019 году — до 1,2%. В 2020 года рост ускорится до 1,8% в годовом выражении, к 2022 году он может достигнуть 3,1%.