Наплыв футбольных болельщиков разогнал инфляцию в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

Инфляция в Поволжье осталась на уровне 2,2% в июне, сообщает Управление Волго-Вятского ГУ Банка России. Она не изменилась с апреля 2018 года. Это ниже общероссийского показателя (2,3%).

При этом надо отметить, что в в Нижегородской области зафиксирован наибольший показатель — 3,5%.

В период ЧМ-2018 снизились цены на чеснок, капусту, картофель, бананы, морковь. Подешевели гречка, геркулес, горох и фасоль. Уменьшилась стоимость планшетов, мобильных телефонов, телевизоров. Наблюдалось снижение цен на некоторые лекарства.

Зато выросли цены на пшено (причина — сокращение посевов в 2017 году). Также подорожали свекла, лимоны и яблоки. На 4% подорожали легковые автомобили.

Как говорится в сообщении, наплыв футбольных болельщиков не ускорил инфляцию в Поволжье. Повысились в цене пиво, пельмени. Подорожало проживание в гостиницах. Стоимость полета в эконом-классе самолета поднялась на 9%.