Наплыв футбольных болельщиков разогнал инфляцию в Нижнем Новгороде
В других регионах Поволжья она осталась на прежнем уровне.
В других регионах Поволжья она осталась на прежнем уровне.
Инфляция в Поволжье осталась на уровне 2,2% в июне, сообщает Управление
При этом надо отметить, что в в Нижегородской области зафиксирован наибольший показатель — 3,5%.
В период ЧМ-2018 снизились цены на чеснок, капусту, картофель, бананы, морковь. Подешевели гречка, геркулес, горох и фасоль. Уменьшилась стоимость планшетов, мобильных телефонов, телевизоров. Наблюдалось снижение цен на некоторые лекарства.
Зато выросли цены на пшено (причина — сокращение посевов в 2017 году). Также подорожали свекла, лимоны и яблоки. На 4% подорожали легковые автомобили.
Как говорится в сообщении, наплыв футбольных болельщиков не ускорил инфляцию в Поволжье. Повысились в цене пиво, пельмени. Подорожало проживание в гостиницах. Стоимость полета в
Из четырех регионов, принявших мундиаль, рост потребительских цен в годовом выражении ускорился только в Нижегородской области, в числе прочего, за счет удорожания услуг гостиниц.