Офис речного порта Уфы выставлен на продажу с дисконтом
Здание речного порта Уфы на Сафроновском проезде, 4 с правом аренды участка площадью 60 тыс. кв. м выставлено на повторный аукцион, который пройдет 5 сентября.
Здание речного порта Уфы на Сафроновском проезде, 4 с правом аренды участка площадью 60 тыс. кв. м выставлено на повторный аукцион, который пройдет 5 сентября.
Актив, принадлежащий дочернему предприятию Башкирского речного пароходства — ООО «Речной порт Уфа», продается в рамках процедуры банкротства предприятия с дисконтом 10%, за 43,25 млн руб.
Первые торги по продаже здания, которые назначались на 20 июля, не состоялись
Площадь четырехэтажного здания — 1,55 тыс. кв. м. кадастровая стоимость участка, который находится в аренде, по данным публичной кадастровой карты, — 162,5 млн руб. Здание находится в залоге у госинвесткомпании «Региональный фонд» — залогового кредитора речного порта.
Заявки от участников принимаются до 4 сентября.
Ирина Самойлова.