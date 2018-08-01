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12:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Офис речного порта Уфы выставлен на продажу с дисконтом

Здание речного порта Уфы на Сафроновском проезде, 4 с правом аренды участка площадью 60 тыс. кв. м выставлено на повторный аукцион, который пройдет 5 сентября.

Актив, принадлежащий дочернему предприятию Башкирского речного пароходства — ООО «Речной порт Уфа», продается в рамках процедуры банкротства предприятия с дисконтом 10%, за 43,25 млн руб.

Первые торги по продаже здания, которые назначались на 20 июля, не состоялись из-за отсутствия заявок от претендентов. Тогда актив был оценен в 48 млн руб.

Площадь четырехэтажного здания — 1,55 тыс. кв. м. кадастровая стоимость участка, который находится в аренде, по данным публичной кадастровой карты, — 162,5 млн руб. Здание находится в залоге у госинвесткомпании «Региональный фонд» — залогового кредитора речного порта.

Заявки от участников принимаются до 4 сентября.

Ирина Самойлова.

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