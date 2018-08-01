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12:49 (мск), источник: Ведомости

Минтранс предложил отложить строительство самой дорогой автотрассы в России

Реконструкция дороги к Сочи очень дорогая и осложнит жизнь на курорте, заключило ведомство.

Источник: РИА "Новости"

Министерство транспорта предлагает повременить с реконструкцией автомобильной дороги Джубга — Сочи из-за высокой стоимости проекта и сложной реализацией, говорится в сообщении министерства. В текущих ценах реконструкцию трассы Минтранс оценивает не менее в чем в 1,6 трлн руб.

Осуществить проект крайне сложно технически, объясняет Минтранс: для этого потребуется вывести часть участков железной дороги с побережья, а на время стройки нормальное движение как по автомобильной, так и по железной дороге вдоль побережья будет серьезно затруднено.
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Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов России, заключает Минтранс.

«В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», — указывает ведомство. Таким образом, Минтранс не отказывается от проекта, но предлагает отсрочить его реализацию.

Как рассказывали «Ведомостям» три федеральных чиновника, Росавтодор разработал концепцию масштабного развития трассы Джубга — Сочи. Сейчас дорога представляет собой двухполосный горный серпантин, который работает на пределе пропускной способности. Трасса не только узкая, но иногда непроезжая, а также опасная.

На месте серпантина предлагается построить новую четырехполосную скоростную трассу длиной около 119,5 км и расчетной скоростью 120 км/ч. Собеседники «Ведомостей» отмечали, что по предварительным подсчетам, стоимость проекта составит 1,2 трлн руб. в ценах 2017 г. Если дорогу построят, то она станет самой дорогой в России.
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«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», — описывал проект федеральный чиновник.

Ключевой вопрос касается финансирования мегапроекта. Один из чиновников заявлял «Ведомостям», что региональный бюджет софинансировать дорогу не будет. По словам другого чиновника, о финансировании из нового фонда развития (будет создан с 2019 г., его размер составит до 3,5 трлн руб.) речи также не идет. Из-за того что дорога Джубга — Сочи — проект очень дорогой, решение по нему будет принято после оценки других инфраструктурных проектов, которые сейчас находятся на рассмотрении, говорил третий чиновник.

Власти рассматривают сценарий государственно-частного партнерства, который позволил бы расплачиваться за строительство и содержание дороги по концессионному соглашению в течение многих лет. Даже если будет выбран вариант концессионного соглашения сроком на 25−30 лет, государству придется внести существенный вклад уже на этапе строительства каждого участка, объясняет один из собеседников.

По словам одного из источников «Ведомостей», проектом интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Если выбирать между мостом на Сахалин и дорогой Джубга — Сочи, второй проект для строителей Крымского моста будет предпочтительнее, рассуждает собеседник: поможет загрузить строительные мощности и не придется везти технику через всю страну. У представителя Ротенберга нет никакой информации об участии в этом проекте. Комментарий Рейльяна на момент публикации не поступил.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что для Кубани как курортного региона новая трасса жизненно необходима.

Источник: Ведомости

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