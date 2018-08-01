Минтранс предложил отложить строительство самой дорогой автотрассы в России
Реконструкция дороги к Сочи очень дорогая и осложнит жизнь на курорте, заключило ведомство.
Реконструкция дороги к Сочи очень дорогая и осложнит жизнь на курорте, заключило ведомство.
Министерство транспорта предлагает повременить с реконструкцией автомобильной дороги Джубга — Сочи
Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов России, заключает Минтранс.
«В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время», — указывает ведомство. Таким образом, Минтранс не отказывается от проекта, но предлагает отсрочить его реализацию.
Как рассказывали «Ведомостям» три федеральных чиновника, Росавтодор разработал концепцию масштабного развития трассы Джубга — Сочи. Сейчас дорога представляет собой двухполосный горный серпантин, который работает на пределе пропускной способности. Трасса не только узкая, но иногда непроезжая, а также опасная.
«Идея в том, чтобы создать российский Лазурный берег, дать югу красивую, большую автодорогу, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать», — описывал проект федеральный чиновник.
Ключевой вопрос касается финансирования мегапроекта. Один из чиновников заявлял «Ведомостям», что региональный бюджет софинансировать дорогу не будет. По словам другого чиновника, о финансировании из нового фонда развития (будет создан с 2019 г., его размер составит до 3,5 трлн руб.) речи также не идет.
Власти рассматривают сценарий
По словам одного из источников «Ведомостей», проектом интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Если выбирать между мостом на Сахалин и дорогой Джубга — Сочи, второй проект для строителей Крымского моста будет предпочтительнее, рассуждает собеседник: поможет загрузить строительные мощности и не придется везти технику через всю страну. У представителя Ротенберга нет никакой информации об участии в этом проекте. Комментарий Рейльяна на момент публикации не поступил.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркивал, что для Кубани как курортного региона новая трасса жизненно необходима.
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