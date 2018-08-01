Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
В России будет железнодорожный лоукостер (со старыми вагонами)
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Черное море очистят от жилья
Ольга Орлова переживает по поводу длины ног
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Малиновская обнажилась на снимке - фото
СМИ: Оперная дива Максакова предстала в купальнике
Озвучен «оптимальный вопрос» референдума о пенсионном возрасте
Нововведения, вступающие в силу с августа
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
17:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина раскрыла способы остановить «Северный поток-2»

Коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко раскрыл способы остановить российский газовый проект «Северный поток-2». Свое видение он изложил в интервью медиахолдингу Deutsche Welle.

Источник: AP 2018

Витренко полагает, что остановить стройку могут американские санкции, резкое изменение отношения к проекту со стороны Германии, а также позиция Дании, которая пока остается единственной европейской страной, не давшей разрешения на работы в своих территориальных водах.

Американские санкции — это важный фактор. Важным фактором является позиция немецкой стороны, в последнее время эволюционирует. И нам кажется, что до немецких политиков может дойти понимание, что этот проект реально опасен как для Германии, так и для всей Европы.
Юрий Витренко
директор «Нафтогаза»

Берлин может изменить свою позицию из-за того, что проект ударит по украинскому транзиту, считает Витренко. В качестве аргумента он привел слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая отмечала, что проект может быть реализован только в случае сохранения украинского транзита газа. Дания в одиночку же сможет замедлить реализацию всего проекта, если не выдаст разрешение на строительство.

Инфографика
Зависимость стран Европы от российского газа

«“Северный поток-2” — это политический проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков, нацеленный на разделение единства Европы, на уничтожение европейского проекта. Аналогичное понимание мы видим и у американской стороны, вопрос лишь в том, когда это будет реализовано в конкретные действия», — заявил Витренко, отметив, что в США уже готовят санкции за реализацию проекта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал против российского проекта. Глава государства убежден, что этот проект политический и несет для Европы только дополнительные риски, параллельно на этом фоне Трамп предлагает Европе вовсе сократить зависимость от российского газа и перейти на газ из США, для чего Европа якобы уже рассматривает возможность строительства терминалов для приема американского сжиженного газа.

Читайте также: США сочли «Северный поток-2» подзорной трубой

 Названы заработавшие на чемпионате мира олигархи
Россию наказали за Крымский мост
Захарова о российских инструкторах в ЦАР: Никакой сенсации нет
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
В американском городе подали в отставку все полицейские
Где находятся самые страшные смотровые площадки в мире (фото)
В упавшем в России метеорите обнаружили новый минерал
На Чукотке серый кит подплыл к берегу «почесать брюхо» (видео)
Арестованы расследовавшие коррупцию во ФСИН офицеры ФСБ
Спорт
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе Этери Тутберидзе потеряла за последние три месяца четырех учениц, включая двукратного призера Олимпийских игр Евгению Медведеву, с которой работала 11 лет
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь