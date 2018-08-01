Загранпаспорта и алкоголь подорожают: чего ждать в августе?
1 августа стало днем вступления в силу ряда важных изменений, как регионального, так и федерального значения.
1 августа стало днем вступления в силу ряда важных изменений, как регионального, так и федерального значения.
1 августа стало днем вступления в силу ряда важных изменений, как регионального, так и федерального значения.
ОЖИДАЕМОЕ ПОВЫШЕНИЕ.
В ПРИКАМЬЕ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ГАЗ.
С 1 августа вступают в силу новые тарифы на газ — 5р. 71 коп. за кубометр, для тех, кто использует газ для приготовления пищи и нагрев воды. 4,83 — для тех, кто использует газ для отопления.
РАБОТАЮЩИМ — ПРИБАВКА.
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ.
В августе работающих пенсионеров ждёт новая индексация. У каждого прибавка индивидуальна, но есть потолок, выше которого не заплатят — это 235 рублей 74 копейки. Насколько повысится обязательная выплата, будет зависеть от размера зарплаты и продолжительности трудового стажа.
«СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ВМЕСТЕ».
В МФЦ ПРИНИМАЮТ КАНЦТОВАРЫ И ШКОЛЬНУЮ ОДЕЖДУ.
С первого августа стартует акция «Соберем детей в школу вместе» в офисах МФЦ Пермского Края. Будут организованы пункты благотворительной помощи. Принимаются тетради, ручки, карандаши, линейки, дневники, а также школьная форма.
3 АВГУСТА ВЫРАСТУТ ГОСПОШЛИНЫ.
С 3 августа за получение загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца придётся платить больше. Загранпаспорт на ребенка обойдётся в 2,5 тысячи рублей вместо 1500, цена взрослого паспорта возрастёт с 3,5 до 5 тысяч рублей. Срок действия биометрического паспорта — десять лет.
205 РУБЛЕЙ МИНИМУМ!
ПОВЫШЕНА МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ВОДКУ.
С 20 августа за