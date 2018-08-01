Загранпаспорта и алкоголь подорожают: чего ждать в августе?

Источник: Вести - Пермь

1 августа стало днем вступления в силу ряда важных изменений, как регионального, так и федерального значения.

ОЖИДАЕМОЕ ПОВЫШЕНИЕ.

В ПРИКАМЬЕ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ГАЗ.

С 1 августа вступают в силу новые тарифы на газ — 5р. 71 коп. за кубометр, для тех, кто использует газ для приготовления пищи и нагрев воды. 4,83 — для тех, кто использует газ для отопления.

РАБОТАЮЩИМ — ПРИБАВКА.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ.

В августе работающих пенсионеров ждёт новая индексация. У каждого прибавка индивидуальна, но есть потолок, выше которого не заплатят — это 235 рублей 74 копейки. Насколько повысится обязательная выплата, будет зависеть от размера зарплаты и продолжительности трудового стажа.

«СОБЕРЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ВМЕСТЕ».

В МФЦ ПРИНИМАЮТ КАНЦТОВАРЫ И ШКОЛЬНУЮ ОДЕЖДУ.

С первого августа стартует акция «Соберем детей в школу вместе» в офисах МФЦ Пермского Края. Будут организованы пункты благотворительной помощи. Принимаются тетради, ручки, карандаши, линейки, дневники, а также школьная форма.

3 АВГУСТА ВЫРАСТУТ ГОСПОШЛИНЫ.

С 3 августа за получение загранпаспорта и водительского удостоверения нового образца придётся платить больше. Загранпаспорт на ребенка обойдётся в 2,5 тысячи рублей вместо 1500, цена взрослого паспорта возрастёт с 3,5 до 5 тысяч рублей. Срок действия биометрического паспорта — десять лет.

205 РУБЛЕЙ МИНИМУМ!

ПОВЫШЕНА МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ВОДКУ.