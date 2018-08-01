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14:18 (мск), источник: Новости Перми

Долг по зарплате в Прикамье составил 9 млн рублей

В прошлом году официальная задолженность составляла почти 15 миллионов. С помощью прокуратуры обманутые работники за последнее полугодие смогли вернуть 184 млн. рублей.

«Задолженность предприятий по заработной плате снижается, но, в то же время, мы все прекрасно понимаем, что это только верхушка айсберга, реальные проблемы гораздо серьезнее», — говорит прокурор Пермского края Андрей Юмшанов.

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Несмотря на положительную динамику, остается еще много непогашенных долгов. Только в этом году по материалам органов прокуратуры возбуждено 23 уголовных дела в отношении работодателей, которые не платят зарплату, их общая задолженность, по словам прокурора, составляет порядка 200−300 миллионов.

«Мы принимаем меры, оперативно реагируем, гасим эту задолженность, появляется новая. То есть, это постоянная рутинная работа и, действительно, с учетом экономической насыщенности эта проблема никуда не уйдет», — поясняет Андрей Юмшанов.

Лидером среди должников остается Кунгур. Напомним, в конце мая сотрудникам кунгурского завода руководство задолжало 17 млн. рублей, десять из них уже выплачены работникам.

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