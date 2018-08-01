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14:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Туристы ЧМ оставили в кафе и ресторанах Волгограда 200 миллионов

Зато в магазинах болельщики потратили около 1,3 миллиарда рублей.

На Чемпионат мира по футболу в Волгограде потратили большие деньги. Городу в наследство останутся новый стадион и дороги. Получил прибыль и местный бизнес. Так, оборот общепита в июне 2018 по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 20% и превысил миллиард рублей. 210 тысяч туристов, в том числе посетившие Волгоград 50 тысяч иностранцев, оставили в ресторанах и кафе 200 миллионов рублей. В среднем немного — каждый по тысяче. Такие цифры привел на совещании по итогам ЧМ-2018 вице-губернатор Евгений Харичкин.

В то же время хорошую прибыль получили магазины. Оборот розничной торговли в июне 2018 года вырос на 1,3 миллиарда рублей и составил 31,6 миллиарда. Заработали и предприятия сферы услуг. В целом же совокупный оборот сферы услуг, общепита и розницы за время чемпионата вырос на 2,3 миллиарда рублей.

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