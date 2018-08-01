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15:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэрия Волгограда добивается сноса трех пивных павильонов

Администрация Волгограда в судебном порядке добилась признания трех павильонов по продаже алкогольной продукции незаконными. Сейчас их владельцы готовятся к сносу торговых объектов.

Как сообщает «КП-Волгоград», первый павильон расположен на улице Днепростроевской, 42а. Изначально предпринимателю выдали участок земли для строительства жилого дома площадью не более 240 квадратных метров. Однако там появился бар «Русич», а площадь его выросла в три раза. При этом часть здания вышла за границы земельного участка и оказалась на территории земель, зарезервированных под муниципальные нужды. В июле мэрия обратилась в суд с иском о признании объекта незаконным и подлежащим сносу.

Еще одна пивнушка закроется по адресу Казахская, 28 г. Собственник получил разрешение на установку павильона, в котором запрещена торговля алкоголем. Однако владелец оформил его как капитальный объект, без получения соответствующих разрешений. А позже у здания появились и две пристройки, одна из которых — в жилой зоне.

По этому павильону уже есть решение суда о признании его незаконным и подлежащим сносу.

Третий павильон на улице академика Королева, 1б, построили на землях парков, скверов и садов. Сейчас специалисты мэрии назначили экспертизу по факту деятельности ларька. Ее итоги огласят в ближайшее время.

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