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15:45 (мск), источник: NewsKo

В Перми для студентов ПГНИУ построят 16-этажное общежитие

Общежитие на 360 человек будет состоять из одно- и двухместных комнат.

Вчера, 31 июля, Пермский госуниверситет объявил конкурс на разработку проектной документации для строительства студенческого общежития на Петропавловской, 115а. Новое здание планируют разместить между общежитиями № 6 и № 7 Студенческого городка.

Начальная цена договора составляет 12,7 млн руб. Источники финансирования — средства федерального бюджета и внебюджетные средства университета. Заявки принимаются до 21 августа. Итоги конкурса планируется подвести 29 августа.

Победителю конкурса требуется выполнить инженерные изыскания, а также разработать проектную и рабочую документацию. Подрядчик должен запроектировать 16-этажное общежитие до 360 мест. На всех этажах нужно разместить двух- и одноместные комнаты, причём на первом и втором этаже должны быть предусмотрены комнаты для инвалидов. Помещения с единовременным нахождением в каждом более чем 50 человек и жилые блоки для размещения семейных пар и студентов с детьми не предусматриваются.

В техническом задании говорится, что на блок из двух комнат должно приходиться по одному санитарному узлу и душевой кабине. Также на каждом этаже требуется предусмотреть кухню, комнату для занятий и комнату индивидуальной гигиены. На первом этаже корпуса будут располагаться помещения социально — бытового обслуживания проживающих, а на техническом этаже — инженерное оборудование и инженерные коммуникации.

В проекте также требуется предусмотреть парковочные места, наружное освещение, зону отдыха, площадку для мусорных контейнеров и возможность уборки дорог и проездов, площадок, пешеходных дорожек и аллей механизированным способом.

Предельная стоимость строительства — не более 237,2 млн. рублей в ценах 2017 года. Сроки строительства определят позднее.

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