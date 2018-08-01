Валютные торги: доллар начал укрепляться
Период падения у американской валюты сменился корректировкой, а вот российский рубль и евро стали дешеветь.
Период падения у американской валюты сменился корректировкой, а вот российский рубль и евро стали дешеветь.
МИНСК, 1 авг — Sputnik. В ходе торгов на белорусской
Европейская валюта потеряла едва заметные 0,08%. В ходе торгов за один евро предлагали 2,3248 рубля.
Американская валюта перестала дешеветь и прибавила в цене 0,2%. Так, за доллар по итогам торгов просили 1,9892 рубля.
На бирже практически на 0,13% просела российская валюта. Сегодня на торгах за 100 российских нужно было заплатить 3,1796 белорусского рубля.
Национальный банк определил на 2 августа значение валютной корзины в размере 0,2595. При этом она не изменилась в цене в сравнении с предыдущими торгами, но с начала года прибавила в стоимости 3,67%.