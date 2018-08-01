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15:50 (мск), источник: Sputnik.by

Валютные торги: доллар начал укрепляться

Период падения у американской валюты сменился корректировкой, а вот российский рубль и евро стали дешеветь.

ЦБ: $ 62.5590   +0.21 € 73.1064   +0.03 ММВБ: $ 62.8600   +0.36 € 73.4700   +0.33
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. В ходе торгов на белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к европейской и российской валюте.

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Европейская валюта потеряла едва заметные 0,08%. В ходе торгов за один евро предлагали 2,3248 рубля.

Американская валюта перестала дешеветь и прибавила в цене 0,2%. Так, за доллар по итогам торгов просили 1,9892 рубля.

На бирже практически на 0,13% просела российская валюта. Сегодня на торгах за 100 российских нужно было заплатить 3,1796 белорусского рубля.

Национальный банк определил на 2 августа значение валютной корзины в размере 0,2595. При этом она не изменилась в цене в сравнении с предыдущими торгами, но с начала года прибавила в стоимости 3,67%.

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