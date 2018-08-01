Валютные торги: доллар начал укрепляться

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. В ходе торгов на белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к европейской и российской валюте.

Читайте также Банк больше не сможет изменить процент по кредиту в одностороннем порядке

Европейская валюта потеряла едва заметные 0,08%. В ходе торгов за один евро предлагали 2,3248 рубля.

Американская валюта перестала дешеветь и прибавила в цене 0,2%. Так, за доллар по итогам торгов просили 1,9892 рубля.

На бирже практически на 0,13% просела российская валюта. Сегодня на торгах за 100 российских нужно было заплатить 3,1796 белорусского рубля.