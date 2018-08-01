17% татарстанцев трудятся нелегально
416 тысяч татарстанцев работают, но официально не трудоустроены. Это 17% от общей численности трудовых ресурсов в республики, сообщает минэкономики РТ.
416 тысяч татарстанцев работают, но официально не трудоустроены. Это 17% от общей численности трудовых ресурсов в республики, сообщает минэкономики РТ.
За год численность «серых» работников выросла на 1,8%. В их числе и так называемые самозанятые граждане, многие из которых оказывают услуги или продают продукт своего труда, но не оплачивают налоги.
— «Выход из тени» позволит сформировать здоровую конкуренцию, привлечь молодежь в предпринимательскую среду, обеспечить рост ВВП и повысить правосознание граждан, — говорит замминистра экономики РТ Рустам Сибгатуллин. По его словам, самозанятые могут работать без регистрации ИП, если они являются репетиторами, оказывают услуги по уборке или присмотру.
Напомним, республика попала в пилотный проект по выводу самозанятых из тени. Он стартует в 2019 году. По нему, при оказании услуг физлицам самозанятые будут платить от 4 до 6% в качестве налогов. Оплату можно будет производить через специальное приложение. Через него же будет проводиться и взаимодействие с налоговой службой. Зарегистрироваться в системе самозанятый сможет удаленно.