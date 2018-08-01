17% татарстанцев трудятся нелегально

Источник: Аргументы и факты

За год численность «серых» работников выросла на 1,8%. В их числе и так называемые самозанятые граждане, многие из которых оказывают услуги или продают продукт своего труда, но не оплачивают налоги.

— «Выход из тени» позволит сформировать здоровую конкуренцию, привлечь молодежь в предпринимательскую среду, обеспечить рост ВВП и повысить правосознание граждан, — говорит замминистра экономики РТ Рустам Сибгатуллин. По его словам, самозанятые могут работать без регистрации ИП, если они являются репетиторами, оказывают услуги по уборке или присмотру.