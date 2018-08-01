ФАС обеспокоена ценами на авиабилеты на ДФО, Крайний Север и курорты

Источник: РИА Новости

«Доклад по мониторингу порядка 60 основных маршрутов внутренних регулярных рейсов представлен президенту. Особое внимание уделено авиасообщению с Дальним Востоком и регионами Крайнего Севера, а также курортным направлениям», — сообщили в пресс-службе. Тем не менее, ведомство отмечает, что окончательные выводы делать еще рано.

«Пока окончательные выводы по результатам мониторинга делать рано, но ситуация на дальневосточных направлениях вызывает беспокойство. Надеемся, что авиакомпании примут превентивные меры, добавят емкости, и ФАС не будет заводить дела по признакам нарушений антимонопольного законодательства», — объяснили в службе, добавив, что очень рассчитывают на скорейшее решение по обнулению НДС для региональных перевозок.

В настоящее время служба проводит второй этап анализа ценообразования авиакомпаний. «По результатам анализа полученных сведений, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — подытожили в ФАС.