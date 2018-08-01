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19:03 (мск), источник: Sputnik

Список основных лекарственных средств расширен

Если раньше список включал 328 позиций, то сейчас в нем 820 позиций.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Обновленный список основных лекарственных средств утвердило Министерство здравоохранения Узбекистана.

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Если раньше список включал 328 позиций, то сейчас в нем 820 позиций. Все лекарства разделили на 3 вида: общие основные лекарственные средства, основные лекарственные средства, предназначенные для несовершеннолетних и лекарственные средства, содержащие лекарственные растения.

Государство гарантирует доступность основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения используется для анализа потребностей медицинских учреждений, рационализации закупок, составления схем возмещения расходов на лекарства, стимулирования отечественных фармацевтических предприятий, ценообразования и мониторинга наличия основных лекарственных средств.

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