Список основных лекарственных средств расширен

В Узбекистане будут производить препараты для лечения онкологических заболеваний и изделия для гемодиализа

Если раньше список включал 328 позиций, то сейчас в нем 820 позиций. Все лекарства разделили на 3 вида: общие основные лекарственные средства, основные лекарственные средства, предназначенные для несовершеннолетних и лекарственные средства, содержащие лекарственные растения.