В ЕАЭС будет усилен контроль за самовольными переделками автомобилей
1 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе будет усилен контроль за самовольными переделками автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в
1 августа, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе будет усилен контроль за самовольными переделками автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в
«Обсуждаемая тема является важной частью рабочей повестки комиссии, — сказал заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров. — Речь идет фактически о жизнях и здоровье многих граждан наших стран. Только в России в 2017 году погибли 19 тыс. человек в
Вячеслав Бурмистров отметил, что в союзе, кроме этого базового техрегламента, действует целый ряд других документов, подготовленных комиссией совместно с государствами — членами ЕАЭС. «Надо только всем четко выполнять их требования: как контролирующим органам, ответственным за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, так и владельцам транспорта, — подчеркнул он. — Последние, например, приобретают так называемые автораспилы, которые при ДТП разрываются пополам, или без официального разрешения устанавливают в салонах дополнительные пассажирские кресла, чтобы повысить коммерческую выгоду. Все это несет большие риски для жизни пассажиров».
Представители ЕЭК сообщили, что для повышения дорожной безопасности и облегчения деятельности сотрудников регистрирующих органов комиссия работает над введением системы электронных автопаспортов, а также автоматизацией процессов, связанных с регистрацией автомобилей. Уже в этом году появится возможность формировать по авто достоверные электронные базы данных, которые будут иметь единый для всего союза формат и обновляться в режиме реального времени.
«Участники мероприятия договорились о необходимости совершенствования национального законодательства по контролю за деятельностью испытательных лабораторий, осуществляющих оформление документов об оценке соответствия обязательным требованиям технического регламента ЕАЭС, — проинформировали в