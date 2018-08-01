В ЕАЭС будет усилен контроль за самовольными переделками автомобилей

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«Обсуждаемая тема является важной частью рабочей повестки комиссии, — сказал заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров. — Речь идет фактически о жизнях и здоровье многих граждан наших стран. Только в России в 2017 году погибли 19 тыс. человек в дорожно-транспортных происшествиях, причинами которых стали в том числе различные технические неисправности, нарушения требований техрегламента ЕАЭС о безопасности колесных транспортных средств».

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Вячеслав Бурмистров отметил, что в союзе, кроме этого базового техрегламента, действует целый ряд других документов, подготовленных комиссией совместно с государствами — членами ЕАЭС. «Надо только всем четко выполнять их требования: как контролирующим органам, ответственным за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, так и владельцам транспорта, — подчеркнул он. — Последние, например, приобретают так называемые автораспилы, которые при ДТП разрываются пополам, или без официального разрешения устанавливают в салонах дополнительные пассажирские кресла, чтобы повысить коммерческую выгоду. Все это несет большие риски для жизни пассажиров».

Представители ЕЭК сообщили, что для повышения дорожной безопасности и облегчения деятельности сотрудников регистрирующих органов комиссия работает над введением системы электронных автопаспортов, а также автоматизацией процессов, связанных с регистрацией автомобилей. Уже в этом году появится возможность формировать по авто достоверные электронные базы данных, которые будут иметь единый для всего союза формат и обновляться в режиме реального времени.