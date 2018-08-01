Курс турецкой лиры резко упал после объявления о санкциях США

Источник: AP 2018

Во вторник власти США объявили о введении санкций против двух турецких министров: юстиции — Абдулхамита Гюля и внутренних дел — Сулеймана Сойлу из-за их связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Эти чиновники сыграли «ведущие роли в структурах, ответственных за арест и содержание под стражей Брансона», — говорится в заявлении минфина США. Ведомство называет задержание пастора «несправедливым».

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О том, что США введут санкции против Турции, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство уточняло, что санкции приняты в соответствии с «актом Магнитского», названным по имени российского юриста Сергея Магнитского. Они предполагают запрет на въезд в США и арест активов в американских банках.