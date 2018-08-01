Курс турецкой лиры резко упал после объявления о санкциях США
Курс турецкой лиры по отношению к доллару упал ниже 4,99 после сообщения о санкциях США против Турции. Об этом сообщает Bloomberg.
Курс турецкой лиры по отношению к доллару упал ниже 4,99 после сообщения о санкциях США против Турции. Об этом сообщает Bloomberg.
Во вторник власти США объявили о введении санкций против двух турецких министров: юстиции — Абдулхамита Гюля и внутренних дел — Сулеймана Сойлу
О том, что США введут санкции против Турции, сообщало Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство уточняло, что санкции приняты в соответствии с «актом Магнитского», названным по имени российского юриста Сергея Магнитского. Они предполагают запрет на въезд в США и арест активов в американских банках.
Брансон был арестован в Турции в октябре 2016 года