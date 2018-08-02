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00:45 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавские и французские летчики заключили союз

Подписано соглашение о сотрудничестве в области гражданской авиации — путешествия на самолетах станут безопаснее.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В Кишиневе представители Молдовы и Франции подписали соглашение о сотрудничестве между органами гражданской авиации.

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Как заявили представители Органа гражданской авиации Молдовы (ОГА), этот договор поможет упростить обмен информацией в области безопасности полетов. Стратегическая цель документа — продвижение по «дорожной карте» интеграции Молдовы в общееевропейское воздушное пространство.

В рамках соглашения стороны договорились об обучении французскими специалистами специалистов ОГА — летного состава, диспетчеров, инженеров, техников и операторов аэропортов из Молдовы.

Ранее, 24 июля, состоялась встреча специалистов гражданской авиации Молдовы и Хорватии. Авиационные власти двух государств обсудили сотрудничество между двумя профильными структурами. Особое внимание на встрече было уделено законам в области регулирования полетов дронов.

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