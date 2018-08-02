Молдавские и французские летчики заключили союз
Подписано соглашение о сотрудничестве в области гражданской авиации — путешествия на самолетах станут безопаснее.
Подписано соглашение о сотрудничестве в области гражданской авиации — путешествия на самолетах станут безопаснее.
КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В Кишиневе представители Молдовы и Франции подписали соглашение о сотрудничестве между органами гражданской авиации.
Как заявили представители Органа гражданской авиации Молдовы (ОГА), этот договор поможет упростить обмен информацией в области безопасности полетов. Стратегическая цель документа — продвижение по «дорожной карте» интеграции Молдовы в общееевропейское воздушное пространство.
В рамках соглашения стороны договорились об обучении французскими специалистами специалистов ОГА — летного состава, диспетчеров, инженеров, техников и операторов аэропортов из Молдовы.
Ранее, 24 июля, состоялась встреча специалистов гражданской авиации Молдовы и Хорватии. Авиационные власти двух государств обсудили сотрудничество между двумя профильными структурами. Особое внимание на встрече было уделено законам в области регулирования полетов дронов.