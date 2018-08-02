Молдавские и французские летчики заключили союз

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В Кишиневе представители Молдовы и Франции подписали соглашение о сотрудничестве между органами гражданской авиации.

Читайте также С 1 августа в Болгарии и Румынии начинают действовать новые правила въезда

Как заявили представители Органа гражданской авиации Молдовы (ОГА), этот договор поможет упростить обмен информацией в области безопасности полетов. Стратегическая цель документа — продвижение по «дорожной карте» интеграции Молдовы в общееевропейское воздушное пространство.

В рамках соглашения стороны договорились об обучении французскими специалистами специалистов ОГА — летного состава, диспетчеров, инженеров, техников и операторов аэропортов из Молдовы.