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01:24 (мск), источник: Известия

Количество взысканий с предпринимателей снижается третий год подряд

В 2017 году федеральные контрольно-надзорные органы выписали предпринимателям 853,7 тыс. штрафов, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Источник: РИА "Новости"

Общий размер взысканий составил 59,1 млрд рублей, говорится в докладе Минэкономразвития (есть у «Известий»). По сравнению с 2016 годом эта цифра сократилась на 32,4%.

Из них 45 млрд приходятся на штрафы Федеральной таможенной службы (ФТС), а 14,1 млрд — на взыскания других федеральных служб и ведомств.

Как отмечают эксперты, такая тенденция связана с мерами правительства по минимизации давления на бизнес. В частности, речь идет о снижении количества проверок.

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