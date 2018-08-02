Количество взысканий с предпринимателей снижается третий год подряд

Источник: РИА "Новости"

Общий размер взысканий составил 59,1 млрд рублей, говорится в докладе Минэкономразвития (есть у «Известий»). По сравнению с 2016 годом эта цифра сократилась на 32,4%.

Из них 45 млрд приходятся на штрафы Федеральной таможенной службы (ФТС), а 14,1 млрд — на взыскания других федеральных служб и ведомств.