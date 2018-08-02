Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Водитель поплатился за привычку обрызгивать пешеходов из луж
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Саша Савельева показала идеальный летний образ
«Водка — преимущество пожилых»Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком
«Все еще впереди»: поклонники напугали молодую маму Костенко
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Тимати наказали за концерт - СМИ
Убившие отца сестры выкладывали откровенные фото
Раскрыты «унизительные» требования агентств к моделям
49-летняя Дженнифер Энистон снялась в чувственной фотосессии
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
01:50 (мск), источник: РИА Новости

Tesla отчиталась о рекордных убытках в $717,5 миллиона

Американская компания Tesla сообщила о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года. Как следует из отчетности, опубликованной на сайте компании, во многом убытки связаны с вложениями в новые модели, в частности, в электрокар Model 3.

ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Американская компания Tesla сообщила о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года.

Как следует из отчетности, опубликованной на сайте компании, во многом убытки связаны с вложениями в новые модели, в частности, в электрокар Model 3. Однако прибыль от этой модели «медленно переходит к положительным показателям, ожидается увеличение этого показателя в третьем квартале до примерно 15%», говорится в отчете. Убыток Tesla за первый квартал года составил 336,4 миллиона.

«Мы ожидаем, что будем производить 50−55 тысяч данных транспортных средств в третьем квартале… Валовая прибыль модели должна значительно вырасти — приблизительно до 15% в третьем квартале и приблизительно до 20% в четвертом квартале — преимущественно из-за постоянного сокращения производственных издержек», — сообщает компания.

Ссылаясь на собственное исследование, Tesla утверждает, что рынок для этой модели гораздо шире, чем для среднеразмерных седанов премиум-класса.

Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Tesla планирует выделить пять миллиардов долларов на строительство завода в Китае на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, при этом часть средств компания рассчитывает привлечь в Поднебесной.

Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан, модель была представлена 31 марта 2016 года. Tesla Model 3 разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.

Обновленная версия полноприводной Tesla Model 3 разгоняется до 100 км/час за 4,5 секунды. Запас хода составляет — 520 км, максимальная скорость — 230 км/час. Стоимость этой версии — плюс пять тысяч долларов к базовой цене модели в 35 тысяч долларов.

 Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было
Почему западные танки 'опередили' в рейтингах российские
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $14 млрд
Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в санатории
Кудрин предложил сократить треть чиновников за счет цифровизации
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Шведы устроили бассейн в затопленном после ливней вокзале (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь