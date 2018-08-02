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02:15 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Российские миллиардеры с начала года стали богаче почти на $14 млрд

Совокупное состояние 24 российских миллиардеров за январь-июль текущего года увеличилось на $13,956 млрд, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Bloomberg.

Источник: Reuters

Эти данные рассчитываются на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира.

Сообщается, что самым богатым гражданином России является основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние с начала года выросло на $675 млн — до $20,4 млрд. На втором месте в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, он нарастил свое состояние на $2,24 млрд — до $20,3 млрд. Третью строчку в рейтинге занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние увеличилось на $3,27 млрд — до $19,9 млрд.

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