Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилепин прокомментировал сообщения о гибели Расторгуева
Месть за неправильную парковку: самые дикие случаи
«Все еще впереди»: поклонники напугали молодую маму Костенко
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
Винни Харлоу пришла на вечеринку в прозрачном комбинезоне
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Поклонники спорят, на кого больше похож сын Тарзана и Королевой
Женщина с двумя матками родила двух детей
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Полина Максимова «избавилась» от волос ради роли: первые кадры
Тимати наказали за концерт - СМИ
Убившие отца сестры выкладывали откровенные фото
Саша Савельева показала идеальный летний образ
Ольга Орлова переживает по поводу длины ног
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16Лесные пожары в Греции
02:44 (мск), источник: Известия

Продажу алкоголя в интернете могут легализовать с 2019 года

Минфин завершил разработку законопроекта о легализации продаж спиртного в интернете с 2019 года. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов внес документ в правительство на одобрение.

Источник: Известия

Со следующего года Минфин предложил допустить в Сети продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин. При этом торговлю спиртным в Сети предлагается осуществлять лишь в зоне egais.ru, а в лицензии компании указывать доменное имя магазина в интернете.

Силуанов подчеркнул в документе, что законопроект согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. С Минздравом и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий. Ведомства указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.

Алкоголь онлайн: как бутлегеры обходят закон
Во время загрузки произошла ошибка.
28 апреля© Ньюстюб
 Что будет с «Арматой» и Су-57: перспективы новой госпрограммы вооружений
Встать поперек гор: как российского альпиниста спасли из снежной ловушки
СМИ заявили о похищении и допросе российских журналистов в ЦАР
Абсолютный чемпион мира отказался от звания «Герой Украины»
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $14 млрд
Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в санатории
Кудрин предложил сократить треть чиновников за счет цифровизации
Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре
В американском городе подали в отставку все полицейские
Спорт
«Спартак» едет в Салоники. ПАОК разгромил «Базель» Соперником красно-белых в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов стал греческий ПАОК, не оставивший ни одного шанса швейцарскому «Базелю»
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
МАЗ-3650 — новый конкурент «Газели» В открытом доступе появились сертификационные документы на лёгкие грузовики марки МАЗ
Кино
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!» Сергей Глушко решил помочь приятелю найти вторую половинку на популярном шоу «Первого канала»
Недвижимость
Черное море очистят от жилья
Где в России можно жить в средневековых замках (фото)
Как подорожает жилье из-за отмены долевого строительства
Шведы устроили бассейн в затопленном вокзале (фото)
Леди
Мода в метро: 9 ужасных трендов из подземки Что было первым: курица или яйцо? Фантазия дизайнеров или изобретательность обычных людей?
Дети
Татьяна Овсиенко растрогала соцсети снимком сына с внуком Певица очень скучает по семье.
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь