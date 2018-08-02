Продажу алкоголя в интернете могут легализовать с 2019 года
Минфин завершил разработку законопроекта о легализации продаж спиртного в интернете с 2019 года. Первый
Минфин завершил разработку законопроекта о легализации продаж спиртного в интернете с 2019 года. Первый
Со следующего года Минфин предложил допустить в Сети продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин. При этом торговлю спиртным в Сети предлагается осуществлять лишь в зоне egais.ru, а в лицензии компании указывать доменное имя магазина в интернете.
Силуанов подчеркнул в документе, что законопроект согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. С Минздравом и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий. Ведомства указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.