Госбанки сконцентрировали более 60% активов сектора
Госбанки сконцентрировали более 60% активов российского банковского сектора, следует из ренкинга «Эксперт РА» на основе отчетности российских финансовых организаций на 1 июля.
Госбанки сконцентрировали более 60% активов российского банковского сектора, следует из ренкинга «Эксперт РА» на основе отчетности российских финансовых организаций на 1 июля.
В топ-5 кредитных организаций размещено 64,5% всех депозитов российских граждан, эти же банки генерируют основную прибыль сектора. Как полагают эксперты, такое положение может негативно сказаться на конкуренции, лишить потребителей выбора и ухудшить качество предоставляемых услуг.
При этом одновременно это снижает риски и упрощает контроль за деятельностью рынка. В Центробанке такой расклад сил на финансовом рынке назвали олигополией с конкурентным окружением. В топ-5 входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Национальный клиринговый центр» (НКЦ).